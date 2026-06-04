Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'

Surat bernada satir yang ditulis eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya untuk Kepala BGN Baru Nanik S Deyang. (Instagram @sonysonjayabd)
JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru yang mengejutkan publik. Hanya berselang beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, kedapatan mengunggah sebuah surat tulisan tangan misterius di instagram pribadinya.
Surat tersebut ditujukan langsung kepada Nanik S Deyang, sosok yang baru saja ditunjuk Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BGN yang baru. Unggahan ini langsung viral dan memicu berbagai spekulasi di tengah pengusutan mega korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Pesan 'Sindiran' dari Balik Status Tersangka
Surat tulisan tangan itu diunggah oleh akun Instagram @sonysonjayabd pada Rabu (3/6) sekira pukul 22.30 WIB. Waktu pengunggahan ini menjadi sorotan karena dilakukan tepat setelah Sony resmi menyandang status tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis.
Dalam lembaran kertas yang dilengkapi tanda tangan aslinya, Sony menuliskan kalimat yang bernada multitafsir.
"Kepada Yth: Ibu Nanik S Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya," tulis surat itu yang dilengkapi dengan tanda tangan.
Tidak hanya mengunggah foto surat, Sony juga menyertakan sebuah caption panjang yang mendoakan Nanik dalam mengemban amanah baru di BGN.
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"Sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia," tulis deskripsi unggahan itu.
Sontak saja, unggahan emosional ini langsung diserbu oleh warganet. Hingga pukul 08.00 WIB pada Kamis (4/6), unggahan dari akun instagram itu pun dibanjiri lebih dari 5.000 like dan 656 komentar.
Banyak netizen yang mempertanyakan apakah ucapan selamat itu merupakan bagian dati satir.
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