Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

JawaPos.com — Veda Ega Pratama kini menempati peringkat pertama klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 dengan 67 poin setelah rival terdekatnya, Brian Uriarte, didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026. Sanksi tersebut membuat pembalap Indonesia itu semakin kokoh sebagai rookie terbaik musim ini sekaligus naik ke posisi keempat klasemen umum sementara.

Diskualifikasi Brian Uriarte menjadi salah satu kabar terbesar yang mengguncang persaingan Moto3 musim 2026.

Pembalap Red Bull KTM itu sebelumnya mencuri perhatian setelah meraih kemenangan grand prix pertamanya di Mugello akhir pekan lalu.

Namun, hasil gemilang tersebut diikuti kabar buruk. Motor yang digunakan Uriarte ditemukan memakai oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi resmi FIM Moto3 saat pemeriksaan teknis pascakualifikasi Moto3 Catalunya.

Mengapa Brian Uriarte Didiskualifikasi? Brian Uriarte dinyatakan melanggar regulasi teknis terkait penggunaan oli mesin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan direktur teknis MotoGP, ditemukan penggunaan “Oli di luar spesifikasi FIM Moto3” pada motornya.

Aturan Moto3 secara tegas menyebutkan:

“Hanya oli mesin dari pemasok oli yang ditunjuk yang diperbolehkan digunakan di semua bagian mesin, termasuk bak engkol, transmisi, dan kopling.,” dikutip dari Crash.net, Kamis (4/6/2026).

Aturan tersebut juga menambahkan: