Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

JawaPos.com – Super League 2025-2026 baru saja tuntas. Bursa transfer untuk musim depan juga baru akan dibuka pada Juli mendatang. Namun, manajemen Persebaya Surabaya bergerak cepat. Mereka bahkan dikabarkan sudah deal dengan lima pemain baru.

Siapa saja mereka? Kabarnya, ada empat pemain asing dan satu pemain lokal. Mereka adalah Walber Motta (Brasil), Alex Martins (Brasil), Yuran Fernandes (Tanjung Verde), Miguel Pereira (Portugal), dan Ramadhan Sananta.

Yuran dan Walber berposisi sebagai bek. Sementara Alex Martins, Pereira, dan Sananta diproyeksikan mengisi lini depan. Lima pemain baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa Green Force musim depan.

Dikabarkan Lepas Lima Pemain Asing Kedatangan empat pemain asing tentu memakan korban. Beberapa pemain impor lama Persebaya dipastikan bakal terdepak.

Lantas, siapa saja yang berpisah? Yang pertama adalah Bruno Moreira. Winger asal Brasil itu berpotensi tak akan bersama Persebaya lagi karena dikabarkan belum menemukan kata sepakat dalam negosiasi kontrak baru. Dalam pembahasan kontrak berdurasi dua musim tersebut, nominal gaji disebut menjadi ganjalan.

Selain itu, Bruno Moreira, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos telah resmi berpamitan.

“Sebuah kehormatan bisa memakai logo Persebaya dan membela klub ini. Saya pergi dengan respek, pengalaman, dan kenangan yang akan selalu tertanam di benak saya,” tulis Pedro Matos di akun Instagram pribadinya.

Satu pemain asing lain juga dikabarkan bakal hengkang. Dia adalah bek asal Brasil, Leo Lelis. Pemain berusia 32 tahun itu disebut tidak akan berseragam Green Force musim depan. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.

Rivera Diperpanjang 3 Musim Di sisi lain, manajemen juga mengamankan pemain yang dianggap penting. Buktinya, Francisco Rivera baru saja meneken kontrak baru untuk tiga musim ke depan.