Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Kamis, 4 Juni 2026 | 15.23 WIB

Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

Alex Martins saat melawan Persebaya Surabaya. (Dok. Dewa United) - Image

Alex Martins saat melawan Persebaya Surabaya. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com  – Super League 2025-2026 baru saja tuntas. Bursa transfer untuk musim depan juga baru akan dibuka pada Juli mendatang. Namun, manajemen Persebaya Surabaya bergerak cepat. Mereka bahkan dikabarkan sudah deal dengan lima pemain baru.

Siapa saja mereka? Kabarnya, ada empat pemain asing dan satu pemain lokal. Mereka adalah Walber Motta (Brasil), Alex Martins (Brasil), Yuran Fernandes (Tanjung Verde), Miguel Pereira (Portugal), dan Ramadhan Sananta.

Yuran dan Walber berposisi sebagai bek. Sementara Alex Martins, Pereira, dan Sananta diproyeksikan mengisi lini depan. Lima pemain baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa Green Force musim depan.

Dikabarkan Lepas Lima Pemain Asing

Kedatangan empat pemain asing tentu memakan korban. Beberapa pemain impor lama Persebaya dipastikan bakal terdepak.

Lantas, siapa saja yang berpisah? Yang pertama adalah Bruno Moreira. Winger asal Brasil itu berpotensi tak akan bersama Persebaya lagi karena dikabarkan belum menemukan kata sepakat dalam negosiasi kontrak baru. Dalam pembahasan kontrak berdurasi dua musim tersebut, nominal gaji disebut menjadi ganjalan.

Selain itu, Bruno Moreira, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos telah resmi berpamitan.

“Sebuah kehormatan bisa memakai logo Persebaya dan membela klub ini. Saya pergi dengan respek, pengalaman, dan kenangan yang akan selalu tertanam di benak saya,” tulis Pedro Matos di akun Instagram pribadinya.

Satu pemain asing lain juga dikabarkan bakal hengkang. Dia adalah bek asal Brasil, Leo Lelis. Pemain berusia 32 tahun itu disebut tidak akan berseragam Green Force musim depan. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.

Rivera Diperpanjang 3 Musim

Di sisi lain, manajemen juga mengamankan pemain yang dianggap penting. Buktinya, Francisco Rivera baru saja meneken kontrak baru untuk tiga musim ke depan.

“Rivera adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di Persebaya musim ini. Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan torehan 13 gol dan 10 assist. Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar bagi tim,” ujar pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi klub.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.46 WIB

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.37 WIB

Terbongkar! Bruno Moreira Tolak Tawaran Klub-Klub Super League, Gabriel Budi: Prioritasnya Adalah Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Bruno Moreira Tolak Tawaran Klub-Klub Super League, Gabriel Budi: Prioritasnya Adalah Persebaya Surabaya

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.21 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore