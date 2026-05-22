Bali United Tantang Dewa United di Laga Pamungkas Super League musim 2025/26, Duel Penutup Sarat Gengsi!

JawaPos.com - Bali United FC akan menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26 dengan laga tandang yang cukup menantang. Pada pekan ke-34, skuad Serdadu Tridatu dijadwalkan menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Internasional Banten, Jumat (22/5) malam.

Pertandingan ini menjadi laga pamungkas bagi kedua tim yang sama-sama ingin mengakhiri musim dengan hasil positif. Saat ini, Bali United FC berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 48 poin dari 13 kemenangan, 11 kekalahan, dan 9 hasil imbang.

Sementara itu, Dewa United Banten FC sedikit lebih unggul dengan menempati posisi ke-6 dan mengoleksi 53 poin.

Tim tuan rumah mencatatkan 16 kemenangan sepanjang musim, membuat duel ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

Pelatih kepala Bali United FC, Johnny Jansen, menegaskan bahwa timnya sudah melakukan persiapan dengan baik jelang laga terakhir musim ini. Ia berharap anak asuhnya bisa tampil konsisten dan membawa pulang hasil maksimal dari Banten.

“Semoga kami bisa menyajikan pertandingan yang menarik. Kami sudah menjalani persiapan dengan baik dan berharap bisa menutup musim dengan hasil positif,” ujar Johnny Jansen.

Secara statistik, Bali United memang unggul dalam produktivitas gol dengan 56 gol musim ini. Namun, Dewa United tampil lebih solid di lini pertahanan dengan hanya kebobolan 36 gol, lebih baik dibanding Bali United yang sudah kemasukan 48 gol.

Kondisi ini membuat laga diprediksi berjalan seimbang. Bali United akan mengandalkan lini serang mereka, sementara Dewa United berusaha memaksimalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat.