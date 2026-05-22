Prediksi Arema FC vs PSIM: Laga Terakhir Musim Super League, Siapa Lebih Siap Menang?

PSIM Yogyakarta melakukan persiapan laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga penutup musim akan tersaji ketika Arema FC menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026.
Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Jumat 22 Mei 2026 sore WIB. Meski secara klasemen sudah tidak berpengaruh besar, duel ini tetap menyimpan gengsi tinggi bagi kedua tim yang ingin menutup musim dengan catatan manis.
Arema datang ke laga ini dengan situasi yang cukup naik turun sepanjang musim. Sempat tampil tidak konsisten di paruh pertama, performa Singo Edan mulai membaik setelah adanya perubahan komposisi pemain di bursa transfer tengah musim.
Beberapa kemenangan penting berhasil mereka raih, termasuk kemenangan besar yang meningkatkan kepercayaan diri tim jelang laga pamungkas ini.
Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga mengalami perjalanan yang tidak mudah. Tim berjuluk Laskar Mataram tersebut sempat tampil menjanjikan di awal musim, namun performa mereka sedikit menurun pada beberapa pekan terakhir. Inkonsistensi menjadi masalah utama yang membuat mereka harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk musim depan.
Meski kedua tim sudah aman dari ancaman degradasi dan tidak lagi bersaing di papan atas, laga ini tetap dianggap penting oleh masing-masing pelatih.
Arema FC diprediksi akan menjadikan pertandingan ini sebagai ajang pembuktian sekaligus evaluasi akhir skuad sebelum menyusun rencana musim baru.
Beberapa pemain yang minim menit bermain kemungkinan akan diberi kesempatan tampil untuk menunjukkan kualitas mereka.
Sementara itu, PSIM Yogyakarta juga datang dengan motivasi serupa. Mereka ingin menutup musim dengan hasil positif sekaligus menguji kedalaman skuad yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk kompetisi berikutnya.
