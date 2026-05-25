Lucas Frigeri Berpisah dengan Arema FC Usai Dua Musim Bersama, Begini Pesan Perpisahannya!

JawaPos.com - Lucas Frigeri telah menjalani musim terakhirnya bersama Arema FC. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di skuad Singo Edan musim depan.

Melalui sosial media, Lucas Frigeri sudah menuliskan pesan perpisahan. Kiper asal Brasil tersebut akan selalu mengenang dua musimnya di Arema FC.

Bermain untuk Arema FC diakui Lucas Frigeri sebagai sebuah kehormatan bagi dirinya. Tanpa sadar, 62 pertandingan sudah dimainkannya dan tampil dengan performa terbaik.

"Hari ini adalah hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Arema FC, klub besar dan keluarga luar biasa yang telah saya pelajari untuk saya cintai dan hormati," tulis Lucas Frigeri di Instagram.

"Sudah 2 tahun, 2 musim yang penuh tantangan namun luar biasa, dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk mengenakan jersey ini dan mewakili salah satu klub terbesar di negara ini dalam 62 pertandingan," ujar pemain 36 tahun tersebut.

Ucapan terima kasih diucapkan Frigeri kepada rekan setim, pelatih, dan Aremania. Selain itu, kota Malang akan selalu mendapatkan tempat di hatinya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen, staf, pemain, suporter, dan fans yang telah menyambut saya dan keluarga dengan begitu hangat. Terima kasih untuk semuanya, Malang. Kalian akan selalu ada di hati saya. Dengan penuh kasih, Kakek Lucas Frigeri," tutup Lucas Frigeri.

Performa Lucas Frigeri di Arema FC Pemain yang mendapatkan julukan kakek tersebut kerap bergantian dengan Adi Satryo untuk menjadi penjaga gawang utama. Musim ini, Frigeri bermain 21 pertandingan dengan 19 kali menjadi starter.

Dari 21 laga yang dimainkannya, Frigeri sudah kebobolan 29 gol dan empat kali clean sheet. Sementara itu, melansir laman I.League, dia telah melakukan 71 penyelamatan.