Terhormat Bela Singo Edan! Valdeci Moreira Tinggalkan Arema FC

Valdeci Moreira tinggalkan Arema FC. (Dok. Valdeci Moreira)
JawaPos.com - Valdeci Moreira memutuskan hengkang dari Arema FC. Sebelum pergi, dia menuliskan pesan perpisahan kepada seluruh skuad dan juga Aremania.
Mengawali pesan perpisahannya, Valdeci Moreira mengucapkan terima kasih kepada Arema FC. Dia juga merasa terhormat bisa bermain untuk Singo Edan musim ini.
"Terima kasih Arema FC. Syukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah kami alami di sini. Sungguh suatu kehormatan besar bisa membela warna klub dan menjadi bagian dari Aremania selama musim ini. Terima kasih kepada seluruh staf dan rekan satu tim atas rasa hormat dan perjuangan sepanjang tahun ini," tulis Valdeci di Instagram.
Terima kasih juga ditujukan kepada Aremania yang selalu mendukungnya. Valdeci juga akan selalu mengenang semua memori indah dan buruknya di Arema FC.
"Aremania juga, terima kasih banyak atas kasih sayang kalian kepada saya dan terutama kepada keluarga saya. Sekarang saya adalah bagian dari kalian! Tahun ini gila, kami menang dan kalah, saya mencetak gol dan memberikan assist, saya bermain bagus dan juga bermain buruk, tetapi bagi saya yang terpenting adalah mengharumkan nama Arema sampai menit terakhir saya. Terima kasih banyak semuanya," tutup Valdeci.
Valdeci merupakan salah satu pemain penting di lini tengah Arema FC. Melansir Transfermarkt, gelandang asal Brasil tersebut bermain 26 pertandingan dan 14 kali menjadi starter.
Pemain 31 tahun tersebut sering melahirkan gol dan umpan gol yang membantu Arema FC memenangkan laga. Lima gol dan empat assist menjadi bukti pengaruh Valdeci pada permainan Arema FC.
Secara permainan, Valdeci memiliki tugas membantu penyerangan Arema FC. Melihat statistik permainannya, pemain nomor punggung 10 tersebut sudah melepaskan 30 tendangan dan 16 tendangan tepat sasaran selama semusim.
Setelah hengkang, klub mana yang bakal merekrut Valdeci musim depan? Apakah dia bakal bermain di Super League atau ke negara lain? Patut ditunggu.
