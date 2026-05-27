Resmi Berpisah dengan Arema FC, Lucas Frigeri Tinggalkan Jejak Spesial di Hati Aremania

Kiper Arema FC Lucas Frigeri. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebersamaan Arema FC dengan kiper asal Brasil Lucas Frigeri resmi berakhir. Manajemen klub memastikan tidak memperpanjang kontrak sang pemain setelah masa kerjanya selesai pada 25 Mei 2026.
Kepergian Lucas Frigeri menutup perjalanan dua musim yang penuh cerita bersama Singo Edan. Selama berseragam Arema FC, penjaga gawang berusia 36 tahun itu tampil dalam 59 pertandingan super league dan menjadi salah satu sosok penting di bawah mistar.
Bukan hanya soal penyelamatan penting di lapangan, Lucas Frigeri juga dikenal sebagai pemain yang tenang, punya jiwa kepemimpinan, dan dekat dengan para suporter. Kehadirannya beberapa kali menjadi pembeda saat Arema FC berada dalam tekanan.
Dari banyak momen yang tercipta, kenangan paling membekas bagi Aremania tentu datang pada final Piala Presiden 2024 saat Arema FC menghadapi Borneo FC Samarinda. Laga berlangsung ketat hingga harus ditentukan lewat adu penalti.
Dalam situasi penuh tekanan, Lucas maju sebagai penendang terakhir dan sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut memastikan Arema FC keluar sebagai juara dan membuat stadion pecah dalam euforia.
Momen itu menjadi salah satu cerita paling emosional dalam perjalanan karier Lucas bersama Arema FC. Seorang penjaga gawang tampil sebagai penentu kemenangan di partai final sekaligus membawa pulang trofi bergengsi untuk tim.
General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar yang telah diberikan Lucas selama membela klub.
”Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim,” ujar Yusrinal.
Dia juga mendoakan agar Lucas sukses dalam perjalanan karier berikutnya meski kini harus berpisah dengan klub asal Malang tersebut.
