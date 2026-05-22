Dimulai September! I.League Rilis Jadwal Kompetisi Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Operator kompetisi sepak bola Indonesia, I.League, resmi merilis jadwal kompetisi musim 2026/2027. Kompetisi Super League dijadwalkan bergulir pada 4 September 2026 mendatang.

I.League merilis jadwal kompetisi musim depan untuk Super League dan Championship. Jadwal tersebut dirilis lebih awal untuk memberikan kepastian kepada seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan kompetisi secara lebih matang.

Kompetisi Championship 2026/2027 sendiri dijadwalkan bergulir pada 18 September 2026. Sementara untuk Liga Nusantara, Elite Pro Academy (EPA) Super League, dan EPA Championship akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menegaskan bahwa pengumuman kalender kompetisi tersebut merupakan langkah strategis untuk membantu persiapan tim kontestan. Ia turut menegaskan kalender kompetisi musim depan sudah selaras dengan agenda Timnas Indonesia dan kalender sepak bola internasional.

“Kalender musim 2026/27 disusun lebih awal agar klub dan seluruh stakeholder memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan. Kami juga memastikan kompetisi berjalan selaras dengan agenda Tim Nasional Indonesia dan kalender sepak bola internasional,” ujar Ferry Paulus, dikutip dari laman I.League, Jumat (22/5/2026).

I.League mengklaim penyusunan kalender kompetisi dilakukan melalui koordinasi intensif dengan PSSI, termasuk melalui rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan agenda Timnas Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF.

Tak hanya itu, I.League juga menyusun jadwal kompetisi dengan memperhatikan momentum puasa Ramadan serta hari besar lainnya. Hal tersebut masuk dalam pertimbangan guna menjaga kualitas dan kelancaran penyelenggaraan sepanjang musim.

Menariknya, I.League tidak hanya akan menggelar kompetisi reguler di musim depan. Pihaknya dan PSSI telah mematangkan rencana penyelenggaraan League Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026/2027 dan berlangsung secara paralel dengan kompetisi liga.