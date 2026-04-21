Buntut Tendangan Kungfu Fadly Alberto! I.League Kirim Surat Cinta ke Klub, Masa Depan jadi Taruhan

Fadly Alberto saat lawan Dewa United U-20. (Dok. Bhayangkara FC Youth)
JawaPos.com — Insiden tendangan kungfu yang terjadi di ajang Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/26 memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Operator kompetisi, I.League, langsung bergerak cepat dengan melayangkan “surat cinta” kepada manajemen klub sebagai bentuk peringatan serius.
Peristiwa itu terjadi dalam laga EPA Super League U20 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC U20 melawan Dewa United Banten FC U20 pada Minggu (19/4/2026) di Stadion Citarum, Semarang.
Aksi berbahaya yang melibatkan pemain Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto, menjadi sorotan utama karena dinilai mengancam keselamatan pemain lawan.
Tindakan tersebut langsung memicu kecaman dari federasi sepak bola nasional. PSSI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan yang mencederai nilai sportivitas dalam pertandingan.
Baca Juga:Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
“PSSI sudah menerima laporan tentang kejadian antara pertandingan Dewa United dan Bhayangkara FC di Elite Pro Academy. Ketua Umum sangat mengutuk keras atas kejadian ini. PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya,” ujar Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
PSSI juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut yang mencoreng wajah pembinaan sepak bola usia muda.
Bahkan, federasi membuka peluang evaluasi terhadap perangkat pertandingan yang dinilai tidak optimal dalam mengantisipasi kejadian tersebut.
“PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Siapapun yang terlibat akan ditindak. Kami juga melihat adanya indikasi kelalaian perangkat pertandingan, yang akan menjadi perhatian Komite Wasit untuk evaluasi, edukasi dan sanksi bila terbukti,” lanjutnya.
Sejalan dengan sikap tegas federasi, I.League turut mengambil langkah konkret untuk menjaga integritas kompetisi.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian