Persib Jangan Terlalu Pede Juara Dulu! Federico Barba Sebut Duel Lawan Persijap Tak Akan Mudah

JawaPos.com - Persib Bandung memilih tetap fokus penuh jelang laga terakhir BRI Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Meski hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar juara ketiga secara beruntun, skuad Maung Bandung tidak ingin terlena oleh euforia.

Bek asing Persib, Federico Barba, menegaskan timnya belum mencapai apa pun sebelum pertandingan terakhir benar-benar selesai. Ia meminta seluruh pemain tetap menjaga konsentrasi dan tidak merasa terlalu percaya diri.

Menurut Barba, posisi Persib saat ini memang sangat menguntungkan karena berada di puncak klasemen. Namun, situasi itu justru harus dijawab dengan fokus dan kerja keras lebih besar di lapangan.

“Saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apa pun. Jadi, saya sangat fokus pada pertandingan ini,” ujar Barba.

Persib saat ini unggul dalam persaingan gelar dari Borneo FC Samarinda yang masih memiliki peluang tipis menjadi juara. Tim berjuluk Pesut Etam itu wajib menang atas Malut United FC sambil berharap Persijap mampu mengalahkan Persib.

Situasi tersebut membuat Persib tidak ingin mengambil risiko dengan bermain aman demi hasil imbang. Barba menegaskan timnya tetap memburu kemenangan agar bisa menutup musim dengan hasil sempurna di depan pendukung sendiri.

Bek asal Italia itu juga mengingatkan bahwa Persijap dipastikan datang dengan motivasi tinggi. Selain ingin menutup musim dengan hasil positif, tim tamu tentu berambisi menggagalkan pesta juara Persib di kandang sendiri.