Persik Kediri Ingin Menang! Marcos Reina Pasang Target Besar di Markas Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persik Kediri datang ke markas Persebaya Surabaya dengan target kemenangan pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/5/2026). Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan timnya tetap serius meski laga Derbi Jawa Timur tersebut tidak lagi memengaruhi posisi klasemen akhir Macan Putih.

Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya dipastikan tetap berlangsung panas.

Selain membawa gengsi Derbi Jawa Timur, duel di Stadion Gelora Bung Tomo Stadium itu juga menjadi kesempatan terakhir kedua tim menutup musim dengan hasil positif.

Marcos Reina Tak Ingin Persik Kediri Menutup Musim dengan Kekalahan Marcos Reina memastikan Persik Kediri melakukan persiapan maksimal menjelang lawatan ke kandang Green Force.

Pelatih asal Spanyol tersebut ingin timnya menutup musim dengan kemenangan demi membahagiakan Persikmania.

“Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan sebaik mungkin. Kami ingin menyelesaikan musim dengan kemenangan. Kami ingin memberi hasil terbaik untuk suporter,” katanya.

Pelatih berusia 41 tahun itu menilai perkembangan performa timnya cukup positif dalam beberapa pekan terakhir. Dia melihat para pemain menunjukkan peningkatan dari sisi permainan maupun mental bertanding.

“Kami merasa tim ini bisa bermain lebih baik setiap hari. Kami ingin tetap seperti ini, bermain bagus di kandang Persebaya dan mencoba meraih tiga poin,” ujarnya.