Persik Kediri Ingin Menang! Marcos Reina Pasang Target Besar di Markas Persebaya Surabaya

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina meminta timnya tampil maksimal saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri datang ke markas Persebaya Surabaya dengan target kemenangan pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/5/2026). Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan timnya tetap serius meski laga Derbi Jawa Timur tersebut tidak lagi memengaruhi posisi klasemen akhir Macan Putih.
Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya dipastikan tetap berlangsung panas.
Selain membawa gengsi Derbi Jawa Timur, duel di Stadion Gelora Bung Tomo Stadium itu juga menjadi kesempatan terakhir kedua tim menutup musim dengan hasil positif.
Baca Juga:Bongkar Titik Lemah Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Persik Kediri, Bernardo Tavares: Kita Perlu Keseimbangan!
Marcos Reina memastikan Persik Kediri melakukan persiapan maksimal menjelang lawatan ke kandang Green Force.
Pelatih asal Spanyol tersebut ingin timnya menutup musim dengan kemenangan demi membahagiakan Persikmania.
“Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan sebaik mungkin. Kami ingin menyelesaikan musim dengan kemenangan. Kami ingin memberi hasil terbaik untuk suporter,” katanya.
Pelatih berusia 41 tahun itu menilai perkembangan performa timnya cukup positif dalam beberapa pekan terakhir. Dia melihat para pemain menunjukkan peningkatan dari sisi permainan maupun mental bertanding.
“Kami merasa tim ini bisa bermain lebih baik setiap hari. Kami ingin tetap seperti ini, bermain bagus di kandang Persebaya dan mencoba meraih tiga poin,” ujarnya.
Persik Kediri memang datang dengan motivasi tinggi meski tidak lagi memiliki target klasemen.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah