Bongkar Titik Lemah Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Persik Kediri, Bernardo Tavares: Kita Perlu Keseimbangan!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tetap melakukan evaluasi meski baru saja menang telak 7-0 atas Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. Jelang menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/5/2026) sore, pelatih Bernardo Tavares menilai Green Force masih memiliki celah berbahaya yang bisa dimanfaatkan lawan.

Kemenangan besar tersebut memang menjadi salah satu performa terbaik Persebaya Surabaya musim ini.

Namun, Bernardo Tavares menolak terlena karena menurutnya hasil akhir tidak selalu menggambarkan performa tim secara keseluruhan.

Mengapa Bernardo Tavares Tetap Kritik Tim Setelah Menang 7-0? Bernardo Tavares menilai Persebaya Surabaya masih terlalu mudah memberikan ruang kepada lawan, terutama saat transisi bertahan.

Masalah itu bahkan sudah terlihat sejak babak pertama saat menghadapi Semen Padang meski Green Force unggul 2-0.

“Begini, saat kita menang, tidak semuanya selalu bagus, dan saat kita kalah, terkadang tidak semuanya buruk. Kita perlu memiliki keseimbangan,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Dia mengaku langsung memberi evaluasi kepada pemain saat turun minum. Menurutnya, organisasi permainan Persebaya Surabaya di babak pertama belum cukup rapat sehingga lawan masih mampu menemukan ruang untuk menyerang.

“Saya berbicara saat turun minum ketika kita unggul 2-0 di pertandingan terakhir (melawan Semen Padang), bahwa kita memberikan terlalu banyak ruang untuk pemain mereka. Kami memperbaikinya di babak kedua,” imbuhnya.