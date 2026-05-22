Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 23 Mei 2026 | 04.36 WIB

Makin Kuat Rumor Andhika Ramadhani Tinggalkan Persebaya Surabaya, Sang Istri Sudah Beri Sinyal

Kiper Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani saat lawan Persis Solo. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Masa depan Andhika Ramadhani menjadi perbincangan Bonek dalam beberapa hari terakhir.

Kiper Persebaya Surabaya tersebut dirumorkan akan hengkang ke tim lain yang bermain di Super League.

Ramai di sosial media, Andhika Ramadhani dirumorkan membuat Persik Kediri kepincut dan berencana untuk mendatangkannya musim depan. Kabar tersebut diketahui oleh akun Instagram @gossindo.

"RUMOR: Adhika Ramadhani Diminati Persik Kediri," tulis akun Instagram @gossindo_. Caption singkat yang menegaskan rumor kiper Persebaya menuju Persik Kediri

Istri Andhika Ramadhani Beri Sinyal 

Ditengah rumor ketertarikan Persik Kediri kepada Andhika Ramadhani, sang istri mengunggah foto bersama sang suami. Namun, captionnya yang justru menjadi pertanyaan.

"Always," tulis Iswah Rahayu dengan emoji tanda sayang warna hijau. Sebuah caption yang memberikan sinyal apakah Andhika Ramadhani bakal bertahan atau hengkang dari Persebaya?

Di kolom komentar, Iswah Rahayu terlihat menyukai beberapa komentar. "Kiper apik koyok ngene kok diguak," tulis komentar dari akun @mhm**** yang disukai istri Andhika Ramadhani tersebut.

Selain itu ada komentar yang disukai Iswah Rahayu agar Andhika bisa kembali ke Persebaya jika hengkang ke Persik. "Jangan lupa jalan pulang," tulis komentar akun @cr****.

Performa Andhika Ramadhani

Hingga pekan ke-33, Andhika Ramadhani bermain 11 pertandingan. Kiper 27 tahun tersebut mulai konsisten bermain saat memasuki pekan ke-26.

Performanya sangat apik karena membantu Persebaya meraih lima clean sheet beruntun. Sampai pekan ke-33, Andhika telah menciptakan tujuh clean sheet.

