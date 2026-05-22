Bernardo Tavares Dihantui Krisis Pemain! Persebaya Surabaya Tak Mau Tersandung Lawan Persik Kediri di Derbi Jawa Timur

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengkhawatirkan kondisi fisik pemain jelang laga derbi Jawa Timur melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi masalah kebugaran pemain jelang laga pekan ke-34 Super League 2025/2026 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/5/2026).
Di tengah tren positif usai kemenangan besar pekan lalu, pelatih Bernardo Tavares justru dihantui kondisi skuad yang belum sepenuhnya fit untuk menjalani derbi Jawa Timur penutup musim.
Persebaya Surabaya tidak ingin menutup musim hanya dengan laga formalitas. Green Force tetap memburu hasil maksimal demi menjaga posisi akhir klasemen sekaligus memberi kemenangan untuk Bonek dan Bonita di kandang sendiri.
Namun, situasi internal tim ternyata belum ideal menjelang pertandingan penting tersebut.
Bernardo Tavares mengungkapkan beberapa pemain masih menjalani proses pemulihan setelah menjalani kompetisi panjang sepanjang musim 2025/2026.
“Jadi seperti yang kalian lihat, kami memiliki beberapa pemain yang kondisinya tidak 100%. Kami memberikan waktu istirahat kepada beberapa pemain karena mereka layak mendapatkannya," ujar Bernardo Tavares.
Pelatih asal Portugal itu mengaku tim pelatih kini sangat bergantung pada perkembangan terakhir dari departemen medis.
Dia berharap ada tambahan pemain yang bisa kembali tersedia agar opsi rotasi menjadi lebih luas saat menghadapi Persik Kediri.
"Kami berharap departemen medis melakukan tugasnya dengan baik, dan di akhir hari akan lihat apakah ada pemain yang bisa bergabung dengan kami untuk pertandingan berikutnya agar kami memiliki lebih banyak pilihan," imbuhnya.
