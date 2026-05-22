Kiko dan Ezra Walian Resmi Absen! Persebaya Surabaya Dapat Angin Segar Jelang Jamu Persik Kediri di GBT

Pemain Persik Kediri Ezra Walian dipastikan absen saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri dipastikan tanpa Kiko dan Ezra Walian saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Absennya dua pemain penting itu menjadi keuntungan besar bagi Green Force dalam laga pekan terakhir Super League 2025/2026 yang diprediksi berlangsung panas dan menentukan penutup musim kedua tim.
Persebaya Surabaya kini berada dalam situasi lebih menguntungkan jelang duel bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut.
Sebab, Persik Kediri kehilangan dua pemain yang selama ini memberi pengaruh besar terhadap keseimbangan permainan tim.
Ezra Walian menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Persik Kediri sepanjang Super League 2025/2026. Penyerang naturalisasi itu mencatatkan 23 pertandingan dengan torehan enam gol dan sembilan assist.
Kontribusi tersebut membuat Ezra menjadi motor serangan penting Macan Putih musim ini. Dengan total 2.049 menit bermain, Ezra hampir selalu menjadi pilihan utama dalam skema permainan Marcos Reina Torres.
Kehilangan Ezra tentu berdampak besar terhadap kreativitas dan efektivitas lini depan Persik Kediri. Apalagi laga melawan Persebaya Surabaya dipastikan berjalan dengan intensitas tinggi dan membutuhkan pemain berpengalaman.
Pelatih Marcos Reina Torres mengakui kondisi tersebut menjadi kendala bagi timnya. Namun dia memastikan pemain lain siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan dua pemain tersebut.
“Kami memang masih tanpa Kiko dan Ezra, tetapi pemain lain berada dalam kondisi yang baik dan siap bermain,” tandasnya.
Meski demikian, absennya Ezra tetap menjadi pukulan telak bagi Persik Kediri. Sebab selain produktif, pemain berusia 28 tahun itu juga menjadi penghubung utama antarlini saat tim membangun serangan.
