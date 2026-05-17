Duel Ketat Bali United vs Bhayangkara FC, Paul Munster Fokus Jaga Posisi di Klasemen

Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster saat sesi latihan. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membawa misi penting saat bertandang ke markas Bali United FC pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (17/5) pukul 15.30 WIB.
Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, menilai laga melawan Bali United tidak akan berjalan mudah. Meski begitu, ia memastikan timnya datang dengan persiapan matang demi mengincar hasil maksimal pada laga tandang terakhir musim ini.
Menurut Munster, Bali United tetap menjadi lawan yang berbahaya, terlebih bermain di hadapan pendukung sendiri. Karena itu, ia meminta para pemain tetap fokus sejak menit awal pertandingan.
“Besok adalah laga yang berat melawan Bali United. Namun kami fokus dan sangat siap untuk pertandingan besok sore,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Irlandia Utara tersebut juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tampil. Termasuk dua pemain yang punya kedekatan dengan Bali United, yakni Ilija Spasojevic dan Privat Mbarga.
Kehadiran kedua pemain itu dinilai bisa menjadi tambahan motivasi bagi Bhayangkara FC. Namun Munster menegaskan, faktor kedekatan dengan mantan klub bukan hal yang perlu dibesar-besarkan.
“Ya Spaso adalah mantan pemain Bali United. Tapi saya pribadi juga mengenal Bali United. Bagi saya itu tidak ada masalah,” katanya.
Saat ini Bhayangkara FC berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 50 poin. Sementara Bali United tepat di bawahnya di peringkat kedelapan dengan raihan 45 poin.
