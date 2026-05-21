Dewa United Belum Menyerah, Jan Olde Bidik Kemenangan di Laga Terakhir Musim Ini

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menatap laga terakhir BRI Super League 2025/26 dengan motivasi tinggi. Menjamu Bali United FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (22/5) malam, Banten Warriors mengusung target wajib menang demi menjaga peluang finis di posisi empat besar klasemen akhir.

Meski peluang tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri, Dewa United tetap bertekad menutup musim dengan hasil maksimal di depan pendukungnya. Tambahan tiga poin menjadi harga mati jika ingin menjaga asa bersaing di papan atas hingga pekan terakhir.

Pelatih kepala Dewa United Jan Olde Riekerink menegaskan, timnya tidak ingin kehilangan fokus meski harus bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah memastikan Dewa United mampu menyelesaikan tugasnya sendiri lebih dulu.

Dia mengakui situasi tim berubah setelah kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Gol dari situasi sepak pojok membuat posisi Dewa United di klasemen menjadi lebih sulit dibanding beberapa pekan lalu saat peluang finis empat besar masih sangat terbuka.

Meski begitu, pelatih asal Belanda tersebut tetap melihat peluang itu masih ada. Karena itu, dia meminta seluruh pemain untuk tampil maksimal dan tidak terbebani dengan hasil dari pertandingan lain.

Jan Olde juga menilai laga kontra Bali United tidak akan berjalan mudah. Tim tamu dinilai tetap memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa menyulitkan sepanjang pertandingan.

Karena itu, konsentrasi dan efektivitas permainan menjadi hal penting yang harus dijaga Dewa United sejak menit awal. Dewa United sendiri tampil cukup konsisten sepanjang musim ini. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman membuat mereka mampu bersaing di papan atas hingga akhir kompetisi.

Bermain di kandang pada laga penutup musim juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan. Atmosfer Banten International Stadium diperkirakan akan dipenuhi suporter yang ingin melihat tim kesayangannya menutup musim dengan kemenangan.