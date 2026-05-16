Prediksi Persis Solo vs Dewa United: Laskar Sambernyawa dalam Tekanan Besar di Akhir Musim

JawaPos.com - Persis Solo akan menjalani laga krusial saat menjamu Dewa United pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (16/5) malam WIB.

Pertandingan Persis Solo kontra Dewa United ini menjadi salah satu penentu nasib tuan rumah dalam upaya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league.

Situasi Persis saat ini memang belum aman. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa masih tertahan di posisi ke-16 klasemen sementara super league dengan raihan 28 poin dari 32 pertandingan.

Mereka terpaut empat angka dari zona aman, sehingga kemenangan menjadi target wajib jika ingin menjaga peluang lolos dari degradasi. Tekanan besar jelas berada di kubu Persis.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, performa mereka juga belum stabil. Dari lima laga terakhir, Persis hanya mampu meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan.

Bahkan pada dua laga tandang sebelumnya, mereka kebobolan sembilan gol saat menghadapi Malut United dan Persija Jakarta. Meski begitu, bermain di Stadion Manahan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persis.

Dukungan penuh suporter diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain untuk tampil lebih agresif sejak menit awal. Persis diprediksi bakal langsung menekan demi mencari gol cepat yang dapat mengubah jalannya pertandingan.

Pelatih Milomir Seslija kemungkinan tetap mengandalkan skema menyerang dengan formasi 4-3-3. Nama-nama seperti Moussa Sidibe, Karim Rossi, hingga Zanadin Fariz diharapkan mampu memberikan ancaman di lini depan.