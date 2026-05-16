Alex Martins Konsisten Tajam! Striker Dewa United Cetak 20 Gol dalam Tiga Musim Beruntun

JawaPos.com - Penyerang asing Dewa United Banten FC, Alex Martins Ferreira, kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker paling tajam di kompetisi sepak bola Indonesia.

Pemain asal Brasil itu sukses mencatatkan lebih dari 20 gol dalam tiga musim berturut-turut bersama klub berjuluk Banten Warriors.

Catatan impresif tersebut menjadi bukti konsistensi Alex sejak bergabung dengan Dewa United. Pada musim 2023/2024, ia berhasil mengoleksi 21 gol.

Torehan itu kemudian meningkat pada musim 2024/2025 dengan total 26 gol. Sementara pada musim ini, Alex sudah mengemas 20 gol dan masih berpeluang menambah jumlah tersebut karena kompetisi menyisakan dua pertandingan lagi.

Pencapaian itu turut mendapat apresiasi dari pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink. Menurutnya, ketajaman Alex Martins bukan hanya karena strategi tim, melainkan memang berasal dari kualitas alami yang dimiliki sang pemain sebagai seorang striker.

Riekerink menilai Alex merupakan tipe penyerang yang selalu mampu menemukan ruang dan memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Pengalaman dan insting mencetak gol yang dimilikinya menjadi salah satu kekuatan utama Dewa United dalam persaingan di papan atas musim ini.

“Saya pikir Alex Martins akan mencetak lebih dari 20 gol dengan pelatih mana pun, karena dia adalah striker yang bagus,” ujar Riekerink.