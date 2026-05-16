Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.09 WIB

Alex Martins Konsisten Tajam! Striker Dewa United Cetak 20 Gol dalam Tiga Musim Beruntun

Penyerang Dewa United Alex Martins. (Istimewa) - Image

Penyerang Dewa United Alex Martins. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang asing Dewa United Banten FC, Alex Martins Ferreira, kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker paling tajam di kompetisi sepak bola Indonesia.

Pemain asal Brasil itu sukses mencatatkan lebih dari 20 gol dalam tiga musim berturut-turut bersama klub berjuluk Banten Warriors.

Catatan impresif tersebut menjadi bukti konsistensi Alex sejak bergabung dengan Dewa United. Pada musim 2023/2024, ia berhasil mengoleksi 21 gol.

Torehan itu kemudian meningkat pada musim 2024/2025 dengan total 26 gol. Sementara pada musim ini, Alex sudah mengemas 20 gol dan masih berpeluang menambah jumlah tersebut karena kompetisi menyisakan dua pertandingan lagi.

Pencapaian itu turut mendapat apresiasi dari pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink. Menurutnya, ketajaman Alex Martins bukan hanya karena strategi tim, melainkan memang berasal dari kualitas alami yang dimiliki sang pemain sebagai seorang striker.

Riekerink menilai Alex merupakan tipe penyerang yang selalu mampu menemukan ruang dan memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Pengalaman dan insting mencetak gol yang dimilikinya menjadi salah satu kekuatan utama Dewa United dalam persaingan di papan atas musim ini.

“Saya pikir Alex Martins akan mencetak lebih dari 20 gol dengan pelatih mana pun, karena dia adalah striker yang bagus,” ujar Riekerink.

Meski terus mencetak gol dan memecahkan catatan pribadi, Alex Martins tetap memilih bersikap rendah hati. Ia mengaku tidak terlalu terbebani dengan target individu dan lebih fokus membantu tim meraih hasil terbaik di setiap pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Diam-Diam Dekati Mesin Gol Dewa United! Marak Rumor Persebaya Surabaya Siap Bajak Alex Martins - Image
Sepak Bola Indonesia

Diam-Diam Dekati Mesin Gol Dewa United! Marak Rumor Persebaya Surabaya Siap Bajak Alex Martins

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.27 WIB

Alta Ballah Optimistis Dewa United Taklukkan Madura United Meski Tanpa Alex Martins - Image
Sepak Bola Indonesia

Alta Ballah Optimistis Dewa United Taklukkan Madura United Meski Tanpa Alex Martins

Sabtu, 25 April 2026 | 19.40 WIB

Hasil Dewa United vs Persib Bandung, Pesta Gol hingga Drama Kartu Merah Alex Martins - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Dewa United vs Persib Bandung, Pesta Gol hingga Drama Kartu Merah Alex Martins

Selasa, 21 April 2026 | 04.19 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore