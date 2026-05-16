Persis Solo Bungkam Dewa United! Gol Luka Dumancic Hidupkan Asa Laskar Sambernyawa Bertahan di Super League

JawaPos.com — Persis Solo meraih kemenangan krusial usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/5/2026). Hasil ini membuat peluang Persis Solo lolos dari degradasi kembali terbuka setelah selisih poin dengan Madura United kini tinggal satu angka.

Kemenangan Persis Solo ditentukan lewat gol Luka Dumancic pada menit ke-75. Tambahan tiga poin membuat persaingan di papan bawah Super League 2025/2026 semakin panas menjelang pekan terakhir.

Bagaimana Persis Solo Mendominasi Sejak Awal?

Persis Solo langsung tampil agresif sejak menit awal demi mengamankan kemenangan penting di kandang sendiri. Tekanan demi tekanan dilancarkan tim tuan rumah melalui Bruno Gomes yang beberapa kali merepotkan lini belakang Dewa United.

Peluang emas pertama hadir saat Bruno Gomes sudah berhadapan langsung dengan kiper Sonny Stevens. Namun, penyelesaian akhirnya masih mampu digagalkan penjaga gawang Dewa United tersebut.

Bruno Gomes kembali memperoleh kesempatan pada menit ke-15 melalui tendangan dari dalam kotak penalti. Sayangnya, sepakan striker Persis Solo itu masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan Sonny Stevens.

Dewa United sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-17 lewat Taisei Marukawa. Beruntung bagi Persis Solo, tendangan pemain asal Jepang itu masih melambung meski sudah berada di depan gawang.

Sonny Stevens kembali menjadi penyelamat Dewa United pada menit ke-21. Kiper asal Belanda itu melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Bruno Gomes yang kembali mengancam dari jarak dekat.