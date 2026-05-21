Persib Siapkan Ceremony Juara dan Konvoi Keliling Bandung usai Lawan Persijap

Bobotoh pendukung Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung berada di ambang gelar juara BRI Super League 2025/26. Hasil positif yang diraih saat menghadapi PSM Makassar di Parepare menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menuntaskan perburuan trofi pada pekan terakhir musim ini.
Situasi semakin menguntungkan setelah Borneo FC Samarinda gagal meraih hasil maksimal saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan sebelumnya. Kini, Persib hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan diri menjadi kampiun liga musim ini.
Laga penentuan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5). Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat atmosfer optimisme semakin terasa di Kota Bandung.
Jika berhasil menghindari kekalahan dari Persijap, Persib dipastikan menggelar pesta juara sehari setelah pertandingan. Manajemen klub bersama pemerintah daerah bahkan mulai mempersiapkan detail rute konvoi juara yang akan dilalui skuad Persib.
Konvoi direncanakan dimulai dari halaman belakang Gedung Sate sebelum bergerak melewati sejumlah ruas jalan utama dan titik bersejarah di Kota Bandung. Rute yang telah disusun meliputi Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Jalan Veteran, hingga Jalan Asia Afrika dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Herawan mengatakan, persiapan tersebut dilakukan lebih awal agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar apabila Persib benar-benar memastikan gelar juara.
”Kemarin kita menang di Parepare, belum mengunci gelar juara tapi kita butuh satu poin lagi. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua. Tim juga lagi dalam kondisi yang bagus banget, lagi sangat termotivasi dan sangat positif,” ujar Adhitia.
Dia menambahkan, dukungan suporter di GBLA diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi tim untuk menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Persib pun bertekad memastikan gelar di depan ribuan Bobotoh yang diprediksi memadati stadion.
Selain menjadi bagian dari selebrasi juara, rute konvoi juga dipilih untuk memperkenalkan sejumlah titik ikonik dan bersejarah di Bandung. Salah satunya Patung Sepak Bola Adjat Sudradjat di Jalan Lembong, titik nol kilometer Bandung, hingga kawasan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika.
