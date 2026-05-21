Sempat Dikaitkan dengan Persib Bandung, Ronald Koeman Jr Kini Semakin Dekat ke Real Valladolid

Ronald Koeman Jr dikaitkan dengan kabar ketertarikan Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Ronald Koeman Jr. kembali menjadi perhatian jelang bursa transfer musim panas 2026.
Kiper asal Belanda itu dikabarkan masuk radar beberapa klub Asia, termasuk Persib Bandung dan Lion City Sailors. Namun di tengah rumor tersebut, klub La Liga, Real Valladolid, disebut ikut bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya.
Menurut laporan media Belanda Voetbal International, Koeman Jr. mulai menarik perhatian sejumlah klub setelah tampil konsisten bersama SC Telstar sepanjang musim 2025/2026.
Penjaga gawang berusia 30 tahun itu dipastikan akan berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Telstar.
Situasi tersebut membuat namanya cukup diminati di pasar transfer. Persib Bandung disebut menjadi salah satu klub yang serius memantau situasinya, terutama karena mereka tengah mencari sosok kiper berpengalaman untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim depan.
Selain Persib, klub kuat asal Singapura, Lion City Sailors, juga disebut siap bersaing mendapatkan jasa putra dari pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman tersebut.
Meski begitu, peluang Koeman Jr. berkarier di Asia belum sepenuhnya terbuka lebar. Real Valladolid dikabarkan sudah melakukan komunikasi langsung dengan sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer pada musim panas nanti.
Klub yang finis di posisi ke-16 La Liga itu sedang mencari tambahan kualitas di sektor penjaga gawang dan menilai Koeman Jr. cocok dengan kebutuhan tim.
Performa Koeman Jr. memang cukup mencuri perhatian dalam dua musim terakhir. Bersama Telstar, ia menjadi sosok penting dalam keberhasilan klub promosi ke Eredivisie setelah penantian panjang selama 47 tahun.
