Persib Bandung Pantang Remehkan Persijap Jepara! Ramon Tanque Terbukti Kesulitan Hadapi Laskar Kalinyamat

JawaPos.com - Ramon Tanque tidak ingin Persib Bandung menganggap remeh Persijap Jepara di Super League pekan ke-34. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) pada pukul 16.00 WIB.

Persijap Jepara dianggap Ramon Tanque sebagai lawan yang kuat di Super League. Menurutnya, Persib selalu bertemu lawan yang sulit saat bermain di kandang ataupun tandang.

"Saya rasa Persijap adalah tim yang sangat kuat, seperti seluruh tim di kompetisi ini. Tidak ada yang main-main, semua bermain serius. Semua pertandingan melawan Persib itu selalu sulit, baik saat kami bermain di kandang maupun tandang," kata Ramon Tanque yang dikutip laman resmi Persib, Kamis (21/5).

Laga melawan Persijap juga menjadi penentu gelar juara Super League bagi Persib. Untuk itu, Ramon Tanque ingin Persib bermain fokus pada laga 23 Mei nanti.

"Satu pertandingan lagi. Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Terlepas dari situasi apa pun, kami akan tetap menjaga fokus dan tujuan kami, karena pertandingan ini sangat penting," ujar pemain asal Brasil tersebut.

Seluruh pemain Persijap akan diwaspadai oleh Persib. Sebab, Maung Bandung ingin memenangkan pertandingan dan memastikan menjadi juara Super League.

"Persiapan kami adalah fokus secara keseluruhan. Bukan hanya pada penjaga gawang, tapi juga bek, gelandang, hingga penyerang mereka. Fokus kami di sana untuk keluar sebagai pemenang. Jadi, tujuannya hanya satu yaitu kemenangan," pungkas Ramon Tanque.

Ramon Tanque Kesulitan Menghadapi Persijap Jepara Ramon Tanque pernah menghadapi Persijap saat di putaran pertama. Saat itu, Persib harus takluk 1-2 di laga yang dimainkan di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Agustus 2025.

Di laga tersebut, Ramon bermain di awal babak kedua menggantikan Berguinho. Karena saat itu merupakan laga perdananya, maka dia belum bisa memberikan kontribusi maksimal di lini depan.