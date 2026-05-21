Tutup Musim di JIS, Persija Usung Misi Wajib Menang Kontra Semen Padang

JawaPos.com - Perjalanan Persija Jakarta di BRI Super League 2025/26 akan mencapai garis akhir saat menghadapi Semen Padang FC di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5) sore WIB.

Meski posisi Macan Kemayoran dipastikan tidak berubah di klasemen akhir, kemenangan tetap menjadi target utama tim ibu kota. Persija saat ini sudah mengamankan posisi tiga besar. Namun, pertandingan terakhir musim ini tetap dianggap penting, terutama untuk menutup kompetisi dengan hasil positif di depan pendukung sendiri.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko menegaskan, timnya tidak ingin menganggap remeh Semen Padang meski lawan datang dengan status tim degradasi. Menurut Ardhi, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri dan seluruh pemain harus tetap fokus penuh.

Dia mengatakan Persija akan tampil maksimal demi mengamankan tiga poin terakhir musim ini. Ardhi juga menilai kualitas sebuah tim tidak bisa hanya dilihat dari posisi klasemen.

”Kalau bagi saya, mau tim papan bawah atau papan atas sama saja. Semua punya kekuatan dan kami harus tetap maksimal,” ujar Ardhi.

Persija memang punya motivasi tambahan karena bermain di Jakarta International Stadium. Dukungan Jakmania diperkirakan kembali memenuhi tribune untuk memberikan semangat kepada Rizky Ridho dan kolega pada laga penutup musim.

Selain mengejar kemenangan, pertandingan ini juga menjadi momentum bagi Persija untuk menjaga kepercayaan diri tim jelang musim berikutnya. Konsistensi permainan menjadi salah satu hal yang ingin dipertahankan hingga pekan terakhir.

Hal senada disampaikan bek Persija Paulo Ricardo. Pemain asal Brasil tersebut memastikan seluruh skuad tetap fokus penuh untuk menghadirkan performa terbaik.