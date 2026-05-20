Futuristis dan Ramah Lingkungan! Persija Luncurkan Bus Listrik Baru untuk Super League 2026/2027

Bus baru Persija Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan armada bus listrik terbaru yang akan digunakan tim untuk mengarungi Super League 2026/2027.
Peluncuran sekaligus serah terima bus berlangsung dalam ajang Busworld Southeast Asia 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Rabu (20/5/2026).
Kehadiran bus listrik tersebut menjadi langkah baru Persija dalam meningkatkan profesionalisme klub, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan di sepak bola Indonesia.
Bus anyar berlabel Legacy SR3 Neo Panorama listrik itu merupakan hasil kolaborasi antara PT Persija Jaya Jakarta, PT Samudra Teknindo Hydraumatic, Hyundai Motor Company, dan PT Laksana Bus Manufaktur.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, mengatakan pembelian bus listrik ini merupakan bagian dari visi klub untuk terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk fasilitas penunjang tim.
“Sesuai visi dan misi yang sudah dicanangkan manajemen, Persija harus terus bertumbuh dan semakin profesional. Kehadiran bus baru dengan teknologi EV ini menjadi salah satu bentuk komitmen tersebut,” ujar Bambang Pamungkas.
Menurutnya, armada baru ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih kepada para pemain dan staf selama menjalani aktivitas serta perjalanan pertandingan sepanjang musim.
Persija menggunakan sasis Hyundai Elec City 12 meter yang sudah lebih dulu digunakan di berbagai negara. Untuk pasar Indonesia, Hyundai menghadirkan konfigurasi setir kanan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dalam negeri.
Bus listrik ini menggunakan baterai yang ditempatkan di bagian atap, sementara motor listrik bekerja melalui poros roda belakang. Teknologi tersebut membuat kendaraan mampu beroperasi dengan efisien dan nyaman untuk kebutuhan mobilitas tim.
