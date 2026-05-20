Mauricio Souza Ukir Rekor Baru Persija di Liga 1, Masa Depannya Masih Abu-Abu

JawaPos.com - Persija Jakarta menjalani musim yang cukup impresif di BRI Super League 2025/26 bersama pelatih asal Brasil, Mauricio Souza.

Meski belum berhasil mempersembahkan gelar juara, Mauricio mampu membawa Macan Kemayoran mencatatkan rekor baru dalam jumlah poin sepanjang era Liga 1 format satu wilayah.

Hingga pekan ke-33, Persija sudah mengoleksi 68 poin. Catatan itu melewati torehan terbaik mereka sebelumnya sejak Liga 1 kembali memakai sistem kompetisi penuh pada 2017.

Sebelumnya, rekor poin tertinggi Persija tercipta pada musim 2022/23 ketika finis sebagai runner-up dengan 66 poin. Bahkan saat menjadi juara Liga 1 2018, tim ibu kota hanya mengumpulkan 62 poin.

Peluang Persija untuk memperbesar rekor tersebut masih terbuka. Jika mampu mengalahkan Semen Padang FC pada pekan terakhir, jumlah poin mereka akan bertambah menjadi 71.

Capaian itu tentu menjadi bukti perkembangan performa Persija musim ini. Mauricio dinilai berhasil membangun tim yang lebih stabil dan kompetitif sepanjang kompetisi berjalan.

Namun di tengah pencapaian tersebut, masa depan Mauricio Souza bersama Persija masih belum menemui kejelasan. Sang pelatih mengaku belum dapat berbicara banyak mengenai kemungkinan bertahan untuk musim depan karena masih menunggu keputusan manajemen klub.

Mauricio menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Setelah itu, baru akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai arah tim ke depan.