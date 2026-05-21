I.League Hapus Regulasi Pemain U-23 di Super League, Persija Jakarta Yakin Pemain Muda Tetap Dapat Tempat

Pemain muda Persija, Dony Tri Pamungkas. (Dok. Persija/Istimewa)
JawaPos.com - I.League resmi menghapus regulasi wajib memainkan pemain U-23 sebagai starter selama 45 menit pada Super League 2026-2027. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, menilai penghapusan aturan tersebut bukan ancaman bagi perkembangan pemain muda.
Menurut Ricky, keputusan itu justru menunjukkan bahwa I.League ingin pemain muda bermain karena kualitas dan kemampuan bersaing, bukan sekadar karena kewajiban regulasi.
“Sebenarnya, dengan dihapusnya regulasi U-23, itu menandakan bahwa yang diinginkan I.League adalah pemain-pemain muda yang memang mampu bersaing dengan para seniornya dan layak bermain, bukan dipaksakan karena aturan,” ujar Ricky kepada Jawa Pos kemarin (20/5).
Dia menilai proses regenerasi seharusnya berjalan secara alami. Pemain muda mesti mendapatkan tempat karena performa yang mereka tunjukkan di lapangan.
“Artinya, prosesnya harus berjalan alami, bukan karena keterpaksaan regulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, memang aturan itu membuat setiap tim harus memainkan pemain U-23 atau pemain muda,” lanjutnya.
Ricky juga melihat perkembangan pemain muda Indonesia saat ini sudah cukup baik. Karena itu, banyak pemain muda dinilai tetap mampu mendapatkan menit bermain tanpa bantuan regulasi khusus.
“Dengan perkembangan sekarang, rasanya banyak pemain muda yang tidak perlu lagi dipaksakan lewat regulasi untuk bisa tampil. Mereka tetap mampu mendapatkan menit bermain karena kualitasnya,” katanya.
Mantan pelatih Borneo FC Samarinda itu mencontohkan sejumlah klub yang dalam beberapa musim terakhir konsisten memberi ruang bagi pemain muda.
“Di beberapa klub juga sudah terlihat, seperti di PSM Makassar, Borneo, maupun kami di Persija, yang cukup banyak memainkan pemain muda. Jadi, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dengan dihapuskannya regulasi ini,” ucapnya.
Dia pun optimistis regenerasi pemain muda tetap berjalan di Super League musim depan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah