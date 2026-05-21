Fans Indonesia Main Bareng David Villa dan Raul Gonzalez di Jakarta

Dua legenda sepak bola dunia David Villa dan Raul Gonzalez menghadiri rangkaian acara di Jakarta pada 19-20 Mei 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Offside Corp bersama Garuda Sports Management sukses menggelar rangkaian acara eksklusif bersama dua legenda sepak bola dunia, David Villa dan Raul Gonzalez, di Jakarta pada 19-20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman sepak bola kelas dunia bagi penggemar di Indonesia.
Rangkaian acara diawali lewat coaching clinic bertajuk Class of Stars di Stadion PTIK. Sebanyak 30 anak usia 8-12 tahun mengikuti sesi latihan langsung bersama David Villa dan Raul Gonzalez.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi teknik dasar, motivasi, hingga pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Anak-anak juga memperoleh kesempatan foto dan tanda tangan bersama kedua legenda tersebut.
Selain coaching clinic, Offside Corp menggelar Exclusive Dinner di Hotel Four Seasons Jakarta yang dihadiri sekitar 100 peserta. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berinteraksi lebih dekat melalui sesi talkshow, permainan, hingga foto bersama.
Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri penggemar dari Indonesia. Sejumlah fans dari Singapura juga turut hadir untuk bertemu langsung dengan kedua mantan pemain tim nasional Spanyol tersebut.
Rangkaian acara kemudian ditutup lewat Fun Match di Stadion PTIK yang melibatkan 50 penggemar. Para peserta dibagi menjadi dua tim, yakni Tim Raúl González dan Tim David Villa.
Dalam pertandingan tersebut, para peserta berkesempatan bermain langsung bersama idolanya. Suasana kompetitif tetap terasa santai dengan banyak interaksi hangat di atas lapangan.
CEO Offside Corp Gilbert Garlycia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem sepak bola dan hiburan olahraga di Indonesia.
Menurut Gilbert, sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga berkaitan dengan inspirasi dan kedekatan emosional antara pemain dengan penggemar.
