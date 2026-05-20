Jenson Seelt dan Laurin Ulrich Menuju Timnas Indonesia, John Herdman Tambah Pemain Naturalisasi

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com – John Herdman terus berburu tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia.
Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan tengah memantau enam pemain keturunan Indonesia dari berbagai negara untuk diproyeksikan memperkuat skuad Garuda.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi persaingan level Asia, termasuk tampil di Piala Asia 2027.
Herdman ingin memperdalam komposisi tim dengan pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri.
Herdman menyebut para pemain yang dipantau berasal dari Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Saat ini, proses pemantauan masih berlangsung sebelum nantinya dilakukan pemanggilan resmi.
"Ada dua pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga dua pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua tengah kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia," ujar Herdman, dikutip dari YouTube Antara.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan spekulasi mengenai identitas para pemain diaspora yang masuk radar Timnas Indonesia.
Dua nama yang disebut berasal dari Jerman adalah Jenson Seelt dan Laurin Ulrich. Jenson Seelt saat ini bermain bersama VfL Wolfsburg, sedangkan Laurin Ulrich memperkuat SC Magdeburg.
Sementara itu, dari Belanda muncul nama Dean Zandbergen dan Tristan Gooijer. Dean Zandbergen bermain untuk VVV-Venlo, sedangkan Tristan Gooijer memperkuat PEC Zwolle.
Dari Australia, nama Luke Vickery menjadi pemain yang paling santer dikaitkan dengan Timnas Indonesia.
