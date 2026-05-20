Tiket Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambique Dijual Mulai 22 Mei 2026, Ini Harganya

Beckham Putra saat merayakan gol bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. (Instagram @beckham_put7)
JawaPos.com - PSSI resmi mengumumkan harga tiket Timnas Indonesia pada pertandingan agenda FIFA Matchday Juni 2026.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambique pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Informasi harga tiket tersebut langsung menarik perhatian suporter Timnas Indonesia yang sudah menantikan laga internasional di kandang sendiri.
Penjualan tiket akan dilakukan secara online melalui dua platform berbeda. Untuk kategori VVIP Timur dan Barat, tiket dibanderol Rp750 ribu.
Sementara kategori VIP Timur dan Barat dijual dengan harga Rp500 ribu. Adapun tiket tribun Utara dan Selatan dipatok Rp300 ribu.
Dari daftar harga yang dirilis, PSSI tampaknya hanya membuka area tribun bawah stadion. Hingga saat ini belum ada penjualan untuk tribun atas SUGBK.
Situasi tersebut membuat kapasitas penonton kemungkinan tidak akan penuh seperti pertandingan-pertandingan besar sebelumnya.
Meski begitu, antusiasme suporter diperkirakan tetap tinggi. Apalagi laga FIFA Matchday menjadi bagian penting bagi Timnas Indonesia untuk menjaga performa dan peringkat FIFA menjelang agenda internasional berikutnya.
PSSI juga telah menentukan jadwal penjualan tiket. Penjualan pertama akan dibuka melalui aplikasi Livin Mandiri mulai 22 Mei 2026. Setelah itu, tiket juga tersedia melalui aplikasi Kita Garuda mulai 25 Mei 2026.
Para suporter diimbau membeli tiket melalui jalur resmi untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan yang kerap muncul menjelang pertandingan Timnas Indonesia.
