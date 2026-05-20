Dipanggil Timnas Indonesia, Witan Sulaeman Siap Buktikan Diri di ASEAN Hyundai Cup 2026

Witan Sulaeman gelandang andalan Persija Jakarta yang makin nyetel di musim ini. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali mendapat kebanggaan setelah empat pemainnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Keempat pemain tersebut adalah Muhammad Fajar Fathurrahman, Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.
Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar mulai 24 Juli sampai 26 Agustus.
Pemanggilan ini menjadi bukti konsistensi para pemain Persija sepanjang musim. Selain itu, kepercayaan dari tim pelatih Timnas Indonesia juga memperlihatkan bahwa kontribusi mereka di level klub mendapat perhatian serius.
Dari empat nama tersebut, sosok Witan Sulaeman menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia setelah terakhir kali dipanggil pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Momen terakhir Witan tampil bersama skuad Garuda terjadi saat Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024. Setelah cukup lama absen, dia mengaku sangat bersyukur bisa kembali mengenakan seragam Merah Putih.
”Tentunya saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga bisa dapat panggilan lagi ke Tim Nasional. Artinya saya harus lebih kerja keras lagi, saya harus menunjukkan kemampuan saya kepada pelatih yang baru ini. Semoga saya bisa menunjukkan itu dan semoga saya bisa bermain di Tim Nasional lagi,” ujar Witan.
Baca Juga:Daftar Pemain Top Jepang yang Dicoret dan Cedera untuk Piala Dunia 2026, Fans Samurai Blue Kecewa
Bagi Persija, kehadiran empat pemain dalam agenda Timnas menjadi sinyal positif bahwa kualitas skuad mereka tetap mampu bersaing di level nasional. Kehormatan mengenakan lambang Garuda di dada juga diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang.
Sementara itu, Jakmania tentu berharap para pemain Persija dapat tampil maksimal selama pemusatan latihan dan memberi kontribusi penting untuk Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Turnamen tersebut diprediksi akan menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk membangun kekuatan baru sekaligus menjaga performa kompetitif di level Asia Tenggara.
Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman yang dimiliki, peluang skuad Garuda untuk tampil bersaing tetap terbuka lebar.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK