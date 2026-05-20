Dipanggil Timnas Indonesia, Witan Sulaeman Siap Buktikan Diri di ASEAN Hyundai Cup 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali mendapat kebanggaan setelah empat pemainnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Keempat pemain tersebut adalah Muhammad Fajar Fathurrahman, Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.

Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar mulai 24 Juli sampai 26 Agustus.

Pemanggilan ini menjadi bukti konsistensi para pemain Persija sepanjang musim. Selain itu, kepercayaan dari tim pelatih Timnas Indonesia juga memperlihatkan bahwa kontribusi mereka di level klub mendapat perhatian serius.

Dari empat nama tersebut, sosok Witan Sulaeman menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia setelah terakhir kali dipanggil pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Momen terakhir Witan tampil bersama skuad Garuda terjadi saat Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024. Setelah cukup lama absen, dia mengaku sangat bersyukur bisa kembali mengenakan seragam Merah Putih.

”Tentunya saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga bisa dapat panggilan lagi ke Tim Nasional. Artinya saya harus lebih kerja keras lagi, saya harus menunjukkan kemampuan saya kepada pelatih yang baru ini. Semoga saya bisa menunjukkan itu dan semoga saya bisa bermain di Tim Nasional lagi,” ujar Witan.

Bagi Persija, kehadiran empat pemain dalam agenda Timnas menjadi sinyal positif bahwa kualitas skuad mereka tetap mampu bersaing di level nasional. Kehormatan mengenakan lambang Garuda di dada juga diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang.

Sementara itu, Jakmania tentu berharap para pemain Persija dapat tampil maksimal selama pemusatan latihan dan memberi kontribusi penting untuk Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Turnamen tersebut diprediksi akan menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk membangun kekuatan baru sekaligus menjaga performa kompetitif di level Asia Tenggara.