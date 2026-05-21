Adrian Luna Comeback! Persik Kediri Bawa Amunisi Segar, Marcos Reina Ingin Curi Poin Kontra Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persik Kediri bertekad menutup perjalanan di Super League 2025/26 dengan hasil positif.

Tim berjuluk Macan Putih itu akan menghadapi rival sesama Jawa Timur, Persebaya Surabaya, pada laga pekan terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/5).

Meski pertandingan ini tidak lagi menentukan posisi Persik di klasemen akhir, pelatih Marcos Reina memastikan timnya tetap datang dengan motivasi tinggi. Juru taktik asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa laga kontra Persebaya memiliki arti penting, terutama bagi suporter Persikmania.

“Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat baik. Kami ingin mengakhiri musim dengan kemenangan dan memberikan hasil terbaik untuk suporter,” beber Marcos dikutip iLeague.

Menurutnya, Persik mengalami peningkatan performa dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, dirinya optimistis timnya mampu tampil kompetitif saat bermain di kandang Persebaya yang dikenal memiliki atmosfer kuat.

“Kami merasa tim ini berkembang setiap hari. Kami ingin mempertahankan performa bagus itu saat menghadapi Persebaya dan mencoba membawa pulang tiga poin,” lanjutnya.

Laga Derbi Jatim memang selalu menghadirkan tensi tersendiri. Walau kedua tim memiliki hubungan yang cukup dekat di level suporter, pertandingan di lapangan tetap berlangsung ketat dan penuh gengsi.

Marcos pun meminta seluruh pemain menjaga fokus hingga kompetisi benar-benar selesai. Ia tidak ingin anak asuhnya kehilangan konsentrasi hanya karena musim segera berakhir.

“Kemenangan melawan Persebaya penting untuk para suporter. Karena itu kami menjalani persiapan dengan sangat serius dan semuanya berjalan cukup baik,” katanya lagi.