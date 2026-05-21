Jose Enrique Bingung! Jelang Hadapi Persebaya Surabaya, Bomber Persik Kediri Belum Dapat Kontrak Baru

Jose Enrique dan Ezra Walian berhasil cetak gol untuk Persik Kediri di laga lawan Persis Solo. (Dok. Persik Kediri)
JawaPos.com- Jose Enrique berstatus debutan di Super League 2025-2026. Namun, performa bomber Persik Kediri itu cukup impresif. Terbukti, dia sudah mengemas 13 gol dan satu assist musim ini. Statistik apik tersebut tentu membuat Jose menjadi target buruan klub lain, termasuk klub-klub dari luar negeri.
Lalu, apakah Jose akan bermain di luar negeri musim depan? Dia menutup rapat peluang tersebut.
“Karena saya sangat suka Indonesia. Saya juga sangat suka sepak bola di Indonesia. Kompetisi di sini sangat ketat dan menantang,” jelas pemain asal Spanyol tersebut.
Artinya, Jose masih ingin bermain di Super League musim depan.
“Saya belum ada rencana bermain di negara lain. Indonesia masih jadi prioritas pertama untuk karier ke depan,” jelas pemain yang pernah memperkuat tim Almería B tersebut.
Namun, belum tentu Jose akan bertahan bersama Persik. Sebab, kontraknya dengan Macan Putih akan kedaluwarsa pada akhir musim ini. Artinya, kontrak Jose akan habis setelah laga kontra Persebaya Surabaya pada 23 Mei mendatang.
“Sampai saat ini, belum ada diskusi soal kontrak baru. Kami masih punya satu laga melawan Persebaya. Setelah itu, mari lihat bagaimana masa depan saya bersama Persik,” jelas pemain kelahiran 26 Agustus 1995 tersebut.
