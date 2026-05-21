Harapan Besar Persebaya Surabaya! Jelang Ladeni Persik Kediri, Panpel Minta Bonek Patuhi Aturan Ini

Francisco Rivera (tengah) gelandang Persebaya menyaksikan flare yang dinyalakan Bonek saat pertandingan Liga 1 musim lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (23/5). FOTO: ANGGER BONDAN/JAWA POS
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berharap laga terakhirnya di Super League 2025-2026 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5) berjalan lancar dan aman dari ancaman denda.
Dari mana potensi ancaman denda itu datang? Yaitu dari kemungkinan penyalaan flare. Akhir-akhir ini, suporter beberapa klub banyak yang menyalakan flare setelah laga kandang terakhir selesai. Tentu saja pihak manajemen ogah terkena denda.
"Karena itu, kami mengimbau seluruh Bonek dan Bonita untuk mematuhi aturan yang berlaku, yakni tidak membawa flare, petasan, maupun benda berbahaya lainnya," kata Media Officer Persebaya, Jonathan Yohvinno dikutip dari laman resmi klub.
Dia berharap aturan itu bisa benar-benar dipatuhi.
"Dengan begitu, pertandingan dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif," tambahnya. Karena itu, pihaknya juga bakal melakukan upaya pencegahan.
Panpel bersama pihak keamanan bakal melakukan screening lebih detail di setiap pintu masuk stadion. Langkah tersebut dilakukan agar pertandingan berjalan tertib, aman. Selain itu, pihak manajemen juga bakal memberikan acara hiburan.
Kabarnya, ada berbagai rangkaian acara yang disiapkan. Itu dilakukan agar ribuan suporter yang hadir bisa menikmati momen penutup kompetisi dengan suasana yang lebih meriah.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah