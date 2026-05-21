Manuver Tajam PSS Sleman! Dirumorkan Makin Dekat Bajak Buruan Persebaya Surabaya Rp 800 Juta

JawaPos.com — PSS Sleman dikabarkan makin dekat mendapatkan wonderkid PSM Makassar, Muhammad Mufli Hidayat, yang sebelumnya masuk radar Persebaya Surabaya untuk musim depan. Bek kanan Timnas U-20 Indonesia dengan nilai pasar Rp 869 juta itu disebut sudah menerima tawaran dari Super Elang Jawa di tengah kontraknya yang segera habis pada 31 Mei 2026.

PSS Sleman Bergerak Cepat Tikung Persebaya Surabaya Rumor kedekatan PSS Sleman dengan Mufli Hidayat mencuat lewat unggahan akun Instagram @transfermarkt_psm pada Rabu (20/5/2026).

Dalam unggahan tersebut, PSS Sleman disebut sudah memasukkan proposal penawaran kepada pemain muda milik PSM Makassar tersebut.

“PSS Sleman sudah masukkan tawaran ke Mufli, tergantung mau terima atau pilih perpanjang kontrak musim depan, let's see next,” tulis akun tersebut.

Kabar itu langsung memancing perhatian suporter karena Mufli sebelumnya lebih dulu dikaitkan dengan Persebaya Surabaya.

Persaingan mendapatkan tanda tangan Mufli Hidayat diprediksi bakal memanas dalam bursa transfer Super League 2026/2027 musim depan.

Apalagi status kontraknya bersama PSM Makassar tinggal menyisakan hitungan hari sehingga membuka peluang negosiasi dengan klub lain.

Nilai pasar Mufli Hidayat saat ini mencapai Rp 869,08 juta. Nominal itu membuatnya menjadi salah satu aset muda potensial yang cukup menarik di antara pemain seusianya di Super League.

Persebaya Surabaya Sempat Jadi Klub Terdepan Sebelum rumor PSS Sleman mencuat, nama Mufli Hidayat lebih dulu masuk dalam daftar incaran Persebaya Surabaya.