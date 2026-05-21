Rumor Wonderkid Liga 2 Masuk Radar Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Mulai Siapkan Generasi Baru Green Force?

Persebaya Surabaya incar wonderkid Liga 2 untuk proyek jangka panjang Bernardo Tavares. Green Force persiapkan regenerasi skuad dan talenta muda baru. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan tengah memburu pemain muda potensial dari Liga 2 untuk memperkuat skuad musim depan. Rumor itu mencuat setelah akun media sosial pengamat transfer sepak bola lokal menyebut manajemen Green Force sudah membuka komunikasi awal demi mendatangkan wonderkid baru sesuai kebutuhan pelatih Bernardo Tavares.
Kabar tersebut langsung memantik perhatian Bonek yang mulai menebak-nebak sosok pemain muda yang bakal merapat ke Stadion Gelora Bung Tomo.
Apalagi, Persebaya Surabaya dikenal cukup aktif memberi ruang bagi talenta muda berkembang di level tertinggi sepak bola Indonesia.
Rumor transfer ini pertama kali ramai setelah akun @psbynews mengunggah informasi soal ketertarikan Persebaya Surabaya kepada pemain muda Liga 2.
Dalam unggahan itu disebutkan komunikasi masih berada di tahap awal dan belum masuk fase negosiasi resmi.
“RUMOURS TRANSFER. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah mengincar satu pemain muda potensial yang tampil di Liga 2 musim ini. Manajemen Persebaya disebut masih membangun komunikasi awal sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kalau benar terjadi, menurut kalian pemain muda Liga 2 siapa yang paling layak berseragam Persebaya musim depan? @oscarbaadila Via X/Twitter,” tulis akun tersebut.
Sampai saat ini belum ada nama spesifik yang dibocorkan terkait pemain muda tersebut.
Namun, rumor ini dinilai masuk akal karena Bernardo Tavares dikenal senang mengembangkan pemain muda bertalenta selama menangani klub-klub sebelumnya.
Pelatih asal Portugal itu memang identik dengan proyek jangka panjang dan regenerasi skuad.
Persebaya Surabaya pun tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara pemain senior bermental juara dan pemain muda dengan potensi besar.
