Andhika Ramadhani Dirumorkan ke Persik Kediri! Catat 23 Clean Sheet dan 5.628 Menit Bermain Bersama Persebaya Surabaya

Andhika Ramadhani dirumorkan hengkang dari Persebaya Surabaya menuju Persik Kediri jelang musim Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Rumor kepindahan Andhika Ramadhani ke Persik Kediri mulai ramai dibicarakan jelang berakhirnya Super League 2025/2026. Kiper Persebaya Surabaya itu disebut berpotensi hengkang pada musim 2026/2027 setelah mencatat 23 clean sheet dan 5.628 menit bermain bersama Green Force.
Kabar tersebut pertama kali ramai usai akun fanbase Persebaya Surabaya, @psbynews, mengunggah rumor transfer yang mengaitkan Andhika Ramadhani dengan Persik Kediri.
Rumor ini langsung memicu reaksi besar dari Bonek di media sosial.
Benarkah Andhika Ramadhani Akan Tinggalkan Persebaya Surabaya?
Rumor transfer Andhika Ramadhani muncul saat bursa pemain mulai memanas jelang musim baru Super League 2026/2027. Nama kiper asal Surabaya itu disebut masuk radar Persik Kediri untuk memperkuat sektor penjaga gawang.
“RUMOURS TRANSFER. Andhika Ramadhani dikabarkan akan menjalani musim terakhirnya bersama Persebaya Surabaya musim ini. Dilansir dari akun X/Twitter @oscarbaadila, Andhika Ramadhani berpotensi melanjutkan karier bersama Persik Kediri untuk musim depan,” tulis akun fanbase @psbynews.
Rumor tersebut langsung menyedot perhatian Bonek karena Andhika Ramadhani termasuk pemain yang cukup lama bertahan di skuad Green Force.
Ia bergabung sejak 26 September 2020 dan masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026.
Jika rumor ini benar terjadi, Persik Kediri bakal mendapatkan sosok kiper berpengalaman di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
