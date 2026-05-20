Bernardo Tavares Gunakan Jimatnya? Reza Arya Jadi Kejutan di Tengah Rumor 5 Pemain PSM Makassar ke Persebaya Surabaya

Kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama dirumorkan jadi target kejutan Persebaya Surabaya untuk musim depan. (PSM)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan intens bernegosiasi dengan kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama untuk musim depan. Di tengah rumor lima pemain PSM Makassar lain yang masuk radar Green Force, nama Reza Arya justru muncul sebagai kejutan besar karena proses negosiasinya disebut sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu.
Kabar itu diungkap jurnalis yang kerap memantau Persebaya Surabaya Oscar Baadila, melalui akun X pribadinya @BaadilaOscar pada Senin (18/5). Reza Arya berpotensi jadi rekrutan penting Green Force karena kontraknya bersama PSM Makassar segera berakhir pada 31 Mei 2026.
Reza Arya Pratama sebelumnya tak terlalu santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dibanding nama seperti Yuran Fernandes atau Victor Luiz. Namun, situasi berubah setelah muncul kabar negosiasi intens antara kedua pihak yang sudah berlangsung cukup lama.
”Persebaya dan Reza Arya (GK PSM) masih dalam tahap negosiasi. Meskipun negosiasi bisa dibilang sejak beberapa bulan yang lalu. Menarik ditunggu jika Reza Arya bergabung maka persaingan di GK akan semakin ketat,” tulis Oscar Baadila.
Kontrak Reza Arya yang segera habis membuat peluang transfer terbuka sangat lebar untuk Persebaya Surabaya. Green Force bahkan bisa mengamankan jasanya tanpa biaya transfer jika PSM Makassar gagal memperpanjang kontraknya hingga akhir Mei 2026.
Situasi itu membuat banyak suporter mulai menyebut Persebaya Surabaya beraroma kental PSM Makassar. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemain Pasukan Ramang dirumorkan masuk radar klub asal Kota Pahlawan tersebut.
Bek asal Brasil Aloisio Neto, menjadi salah satu pemain yang paling diminati pada bursa transfer mendatang. Persebaya Surabaya harus bersaing dengan Persija Jakarta dan Bali United untuk mendapatkan tanda tangan bek berusia 28 tahun itu.
Akun fanbase @highlight_psm menyebut Aloisio Neto sudah masuk radar tiga klub besar Super League. Bek tangguh itu memang tampil konsisten bersama PSM Makassar dalam dua musim terakhir dan jadi andalan utama di lini belakang.
Musim lalu, Aloisio Neto mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 31 pertandingan dengan total 2626 menit bermain. Sedangkan musim ini, dia membukukan 1 gol dan 1 assist dari 23 pertandingan serta tampil selama 2070 menit.
