Sepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 21 Mei 2026 | 14.27 WIB

Flare dan Petasan Dilarang! Persebaya Surabaya Minta Bonek-Bonita Jaga GBT Tetap Aman Saat Lawan Persik

Bonek dan Bonita diimbau tidak menyalakan flare maupun petasan saat laga Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengimbau seluruh Bonek dan Bonita tidak menyalakan flare, petasan, maupun membawa benda berbahaya saat laga terakhir musim 2025/2026 melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Imbauan itu disampaikan demi menciptakan suasana pertandingan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh penonton, termasuk anak-anak serta keluarga yang hadir di stadion.

Pertandingan penutup musim tersebut diprediksi berlangsung penuh tensi karena kedua tim sama-sama memburu hasil positif.

Karena itu, manajemen Persebaya Surabaya ingin atmosfer tribun tetap tertib agar dukungan suporter benar-benar menjadi energi tambahan bagi pemain di lapangan.

Kenapa Flare dan Petasan Jadi Sorotan di Stadion?

Persebaya Surabaya menegaskan penggunaan flare dan petasan di dalam stadion sangat berbahaya karena bisa mengganggu keamanan serta kenyamanan penonton lain.

Risiko asap tebal, ledakan, hingga potensi kepanikan menjadi alasan utama panitia pelaksana memperketat pengawasan pada laga kontra Persik Kediri.

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman meminta seluruh Bonek dan Bonita mematuhi aturan yang berlaku selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, dukungan positif dari tribun jauh lebih penting dibanding aksi yang berpotensi membahayakan keselamatan bersama.

“Kami mengimbau seluruh Bonek dan Bonita untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak membawa flare, petasan, maupun benda berbahaya lainnya agar pertandingan dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” kata Ram Surahman.

