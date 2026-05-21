Bahaya! Pemain Persebaya Surabaya Belum 100 Persen, Bernardo Tavares Waspadai Ancaman Persik Kediri

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mulai memanaskan mesin jelang menghadapi Persik Kediri pada laga pekan ke-34 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Meski baru saja menang telak 0-7 atas Semen Padang FC, Green Force dihantui kondisi beberapa pemain yang belum sepenuhnya fit menjelang duel penutup musim.

Setelah menikmati masa rehat singkat usai kemenangan besar di Padang, skuad Green Force langsung kembali menjalani latihan di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (20/5/2026).

Intensitas latihan mulai ditingkatkan demi memastikan tim berada dalam kondisi terbaik pada laga terakhir musim ini.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku situasi tim belum sepenuhnya ideal. Dia menyebut masih ada sejumlah pemain yang belum mencapai kondisi 100 persen dan kini menunggu perkembangan dari tim medis.

“Saat ini kami masih memiliki beberapa pemain yang belum berada dalam kondisi 100 persen. Sekarang kami menunggu kabar dari departemen medis untuk melihat apakah ada pemain yang bisa kembali bergabung pada pertandingan lawan Persik,” ujar Tavares.

Kondisi Pemain Jadi Perhatian Utama Masalah kebugaran pemain menjadi perhatian serius tim pelatih Persebaya Surabaya menjelang pertandingan penting melawan Persik Kediri.

Apalagi duel nanti menjadi kesempatan terakhir Green Force menutup musim dengan hasil manis di depan pendukung sendiri.

Situasi ini membuat staf pelatih harus memantau kondisi pemain secara detail selama sesi latihan berlangsung. Koordinasi dengan departemen medis juga terus dilakukan untuk menentukan siapa saja yang siap tampil sejak menit awal.