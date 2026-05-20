Dikabarkan Diburu Persebaya Surabaya dan PSS Sleman! Masa Depan Mufli Hidayat Bikin PSM Makassar Deg-degan

Mufli Hidayat masuk radar Persebaya Surabaya dan PSS Sleman setelah tampil konsisten bersama PSM Makassar musim ini. (PSM)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan mendapat tekanan dari PSS Sleman dalam perburuan bek kanan PSM Makassar Mufli Hidayat untuk musim depan. Pemain Timnas Indonesia U-20 itu jadi incaran setelah kontraknya bersama PSM Makassar akan habis pada 31 Mei 2026 dan bisa direkrut secara gratis.
Full back berusia muda tersebut mulai ramai dibicarakan setelah akun fans base PSM Makassar, @psm_juara, membocorkan rumor ketertarikan Persebaya Surabaya. Nama Mufli Hidayat disebut masuk dalam daftar belanja Green Force untuk memperkuat sektor pertahanan musim depan.
”Bek muda PSM Makassar Ini dirumorkan akan menjadi incaran Persebaya Surabaya di musim depan, mengingat kontraknya akan berakhir pada Mei 2026,” tulis @psm_juara, Kamis (7/5).
Baca Juga:Update Rumor Zanadin Fariz! Bikin Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Saling Sikut Amankan Tanda Tangan
Persebaya Surabaya disebut memiliki peluang besar untuk mengamankan tanda tangan Mufli Hidayat karena status kontraknya segera habis. Situasi itu membuat Green Force bisa mendapatkan pemain tersebut tanpa mengeluarkan biaya transfer kepada PSM Makassar.
Kesempatan merekrut pemain bebas transfer tentu jadi keuntungan besar bagi Persebaya Surabaya yang tengah membangun skuad kompetitif musim depan. Terlebih, Mufli Hidayat masih berusia muda dan sudah memiliki pengalaman tampil reguler di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Musim ini, Mufli Hidayat tampil cukup konsisten bersama PSM Makassar di Super League 2025/2026. Bek kanan kelahiran 2004 tersebut mencatatkan 16 pertandingan dengan torehan satu gol dan total 887 menit bermain.
Statistik itu membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu full back muda potensial di Indonesia. Selain kuat dalam bertahan, Mufli Hidayat juga punya kemampuan membantu serangan lewat kecepatan dan agresivitasnya di sisi kanan lapangan.
Di tengah peluang besar Persebaya Surabaya, PSS Sleman ternyata ikut masuk dalam persaingan mendapatkan Mufli Hidayat. Klub promosi Championship tersebut dikabarkan mulai bergerak mencari pemain muda potensial untuk memperkuat skuad musim depan.
Rumor ketertarikan PSS Sleman dibocorkan akun fans base Super Elja, @sleman.football.enthusiast, Minggu (17/5). Nama Mufli Hidayat disebut masuk radar incaran Laskar Sembada untuk mengisi regulasi pemain muda.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK