Dikabarkan Diburu Persebaya Surabaya dan PSS Sleman! Masa Depan Mufli Hidayat Bikin PSM Makassar Deg-degan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan mendapat tekanan dari PSS Sleman dalam perburuan bek kanan PSM Makassar Mufli Hidayat untuk musim depan. Pemain Timnas Indonesia U-20 itu jadi incaran setelah kontraknya bersama PSM Makassar akan habis pada 31 Mei 2026 dan bisa direkrut secara gratis.

Full back berusia muda tersebut mulai ramai dibicarakan setelah akun fans base PSM Makassar, @psm_juara, membocorkan rumor ketertarikan Persebaya Surabaya. Nama Mufli Hidayat disebut masuk dalam daftar belanja Green Force untuk memperkuat sektor pertahanan musim depan.

”Bek muda PSM Makassar Ini dirumorkan akan menjadi incaran Persebaya Surabaya di musim depan, mengingat kontraknya akan berakhir pada Mei 2026,” tulis @psm_juara, Kamis (7/5).

Mengapa Persebaya Surabaya Kepincut Mufli Hidayat? Persebaya Surabaya disebut memiliki peluang besar untuk mengamankan tanda tangan Mufli Hidayat karena status kontraknya segera habis. Situasi itu membuat Green Force bisa mendapatkan pemain tersebut tanpa mengeluarkan biaya transfer kepada PSM Makassar.

Kesempatan merekrut pemain bebas transfer tentu jadi keuntungan besar bagi Persebaya Surabaya yang tengah membangun skuad kompetitif musim depan. Terlebih, Mufli Hidayat masih berusia muda dan sudah memiliki pengalaman tampil reguler di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Musim ini, Mufli Hidayat tampil cukup konsisten bersama PSM Makassar di Super League 2025/2026. Bek kanan kelahiran 2004 tersebut mencatatkan 16 pertandingan dengan torehan satu gol dan total 887 menit bermain.

Statistik itu membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu full back muda potensial di Indonesia. Selain kuat dalam bertahan, Mufli Hidayat juga punya kemampuan membantu serangan lewat kecepatan dan agresivitasnya di sisi kanan lapangan.

PSS Sleman Datang Ganggu Rencana Green Force Di tengah peluang besar Persebaya Surabaya, PSS Sleman ternyata ikut masuk dalam persaingan mendapatkan Mufli Hidayat. Klub promosi Championship tersebut dikabarkan mulai bergerak mencari pemain muda potensial untuk memperkuat skuad musim depan.