Update Rumor Zanadin Fariz! Bikin Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Saling Sikut Amankan Tanda Tangan

Zanadin Fariz masuk radar Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta jelang berakhirnya kontrak bersama Persis Solo pada Mei 2026. (Instagram @zanadinfariz7)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai berada di posisi terdepan dalam perburuan gelandang muda Timnas Indonesia Zanadin Fariz, setelah melakukan komunikasi intens dengan sang agen di tengah meredupnya rumor Persija Jakarta. Situasi kontrak pemain Persis Solo yang habis pada 31 Mei 2026 membuat transfer ini makin panas karena kedua klub bisa mendapatkannya secara gratis.
Rumor transfer Zanadin Fariz menjadi salah satu isu paling menarik jelang bursa transfer Super League 2026/2027. Gelandang berusia 21 tahun itu kini disebut masuk radar serius Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.
Persija Jakarta sebenarnya lebih dulu dikabarkan tertarik mendatangkan Zanadin Fariz dari Persis Solo. Rumor itu mencuat setelah akun Instagram fans base Macan Kemayoran, @jktnews_football, membocorkan nama Zanadin Fariz masuk daftar pemain yang ditawarkan ke manajemen Persija Jakarta.
”BREAKING. Nama pemain Persis Solo, Zanadin Fariz (21/CM) & Irfan Jauhari (25/LW) muncul ke permukaan yg dikabarkan ditawarkan ke Persija Jakarta,” tulis akun tersebut pada Minggu (1/3).
Akun itu juga menyebut Persija Jakarta memang memiliki rencana mengajukan penawaran untuk merekrut pemain muda potensial tersebut. Namun hingga pertengahan Mei 2026, belum ada perkembangan signifikan terkait negosiasi antara Persija Jakarta dan pihak Zanadin Fariz.
Situasi itu membuat rumor transfer sang gelandang perlahan tenggelam. Tidak adanya kabar lanjutan membuka peluang klub lain masuk dalam persaingan mendapatkan tanda tangan pemain Timnas Indonesia tersebut.
Di saat rumor Persija Jakarta mulai meredup, Persebaya Surabaya justru disebut mengambil langkah agresif. Green Force dikabarkan sudah melakukan komunikasi langsung dengan agen Zanadin Fariz, Muly Munial.
Informasi itu diungkap jurnalis yang kerap mengulas Persebaya Surabaya Oscar Baadila, melalui akun X pribadinya @BaadilaOscar pada Sabtu (16/5).
Kabar tersebut langsung membuat Bonek ramai membahas peluang transfer pemain muda Persis Solo itu. ”Soal rumor Zanadin Fariz memang betul, BT mencoba berkomunikasi dengan agen Zanadin, Om Mully. Tinggal offer Persebaya apakah cocok atau tidak,” tulis Oscar Baadila.
