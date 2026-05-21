Eliano Reijnders Sebut Persib vs Persijap Bak Final, Maung Bandung Siap Kunci Gelar Juara!

Aksi Eliano bersama Persib. (Dok/Persib Bandung)
JawaPos.com - Jelang laga penentuan juara Super League 2025/26, bek kiri Persib Bandung, Eliano Reijnders menegaskan seluruh pemain siap menjadikan duel kontra Persijap Jepara layaknya sebuah final besar.
Pertandingan pamungkas musim ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) dengan tekanan dan harapan besar mengiringi langkah Maung Bandung menuju sejarah.
Persib kini berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar setelah mengoleksi 78 poin hingga pekan ke-37. Keunggulan dua angka atas Borneo FC membuat Maung Bandung hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan diri menjadi juara Super League 2025/2026 sekaligus mencetak sejarah sebagai tim pertama yang meraih gelar tiga musim beruntun.
Meski berada di ambang trofi, Eliano memastikan skuad Persib belum ingin terlena. Pemain bernomor punggung 2 itu menegaskan, kemenangan tetap menjadi target utama agar pesta juara bersama Bobotoh bisa dirayakan dengan sempurna di GBLA.
”Ini seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Tapi pertama-tama, kami harus menang dulu,” ungkap Eliano Reijnders.
Laga kontra Persijap juga memiliki arti tersendiri bagi Persib. Selain menjadi penentu gelar juara, pertandingan ini sekaligus kesempatan membalas kekalahan dari Persijap pada putaran pertama lalu.
Namun, Eliano menilai misi tersebut tidak akan mudah karena lawan datang dengan performa yang cukup konsisten di paruh kedua musim. Menurut dia, Persijap merupakan salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan dan kerap merepotkan lawan-lawannya dalam beberapa pekan terakhir.
Karena itu, Persib harus tampil fokus dan bekerja keras sejak awal pertandingan jika ingin memastikan kemenangan. ”Mereka tim yang bagus. Saya rasa, kalau tidak salah, mereka banyak meraih kemenangan di putaran kedua. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Eliano.
Di tengah tensi besar laga penutup musim, Eliano juga berharap dukungan penuh Bobotoh kembali menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain di lapangan. Atmosfer Stadion GBLA diyakini bisa menjadi faktor penting untuk mendorong Persib melewati laga krusial ini dengan hasil maksimal.
