Persib Bandung Selangkah Lagi Juara, Ramon Tanque Ingatkan Bahaya Persijap Jepara

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani pertandingan paling menentukan musim ini saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan terakhir Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Laga tersebut menjadi penentu langkah Maung Bandung untuk mencetak sejarah dengan meraih gelar juara tiga musim beruntun atau three-peat. Saat ini Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin.

Tim asuhan Bojan Hodak unggul dua angka dari Borneo FC Samarinda yang terus membayangi di posisi kedua. Pada waktu yang sama, Borneo FC juga akan memainkan laga terakhir menghadapi Malut United di Stadion Segiri.

Situasi itu membuat Persib Bandung tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan demi memastikan trofi tetap berada di Bandung tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Striker Persib Bandung Ramon Tanque De Andrade Souza menegaskan, seluruh pemain menyadari pentingnya pertandingan tersebut. Karena itu, fokus penuh terus dijaga selama masa persiapan tim menjelang laga penentuan.

Menurut Ramon, pertandingan melawan Persijap tidak akan berjalan mudah meski dimainkan di kandang sendiri. Dia menilai seluruh tim di kompetisi musim ini memiliki kualitas yang merata dan selalu tampil serius ketika menghadapi Persib Bandung.

Pemain asal Brasil itu juga menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan posisi di klasemen. Persib Bandung tetap menaruh kewaspadaan penuh terhadap kekuatan Persijap yang dinilai memiliki motivasi tinggi untuk menutup musim dengan hasil positif.

Ramon mengatakan seluruh lini lawan menjadi perhatian tim pelatih, mulai dari penjaga gawang hingga barisan penyerang. Karena itu, Persib Bandung tidak hanya fokus menyerang, tetapi juga menjaga keseimbangan permainan agar bisa mengamankan hasil maksimal.

Atmosfer GBLA diprediksi akan kembali dipenuhi ribuan bobotoh yang ingin menyaksikan langsung peluang Persib Bandung mencatat sejarah baru di kompetisi sepak bola Indonesia. Dukungan suporter diyakini menjadi tambahan energi bagi Marc Klok dan kawan-kawan dalam menghadapi tekanan laga terakhir musim ini.