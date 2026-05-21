Trofi Lama Kembali Ditampilkan I.League, Pergantian Identitas Super League Dipertanyakan

Video Trofi lama Liga 1 muncul di I.League. (Istimewa)
JawaPos.com - Perubahan identitas kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia dari Liga 1 menjadi Super League ternyata belum sepenuhnya terlihat di semua aspek. Salah satu yang kini menjadi perhatian publik adalah trofi juara kompetisi yang masih menggunakan identitas lama.
Hal itu mencuat setelah I.League merilis sebuah video promosi yang menampilkan trofi juara kompetisi musim ini. Dalam video tersebut, trofi yang digunakan masih merupakan desain lama yang sebelumnya identik dengan Liga 1.
Yang paling menarik perhatian adalah logo pada bagian trofi yang ternyata masih bertulis Liga 1, bukan Super League seperti nama resmi kompetisi saat ini. Detail tersebut langsung memicu berbagai komentar dari pecinta sepak bola nasional di media sosial.
Sebelumnya sempat muncul wacana bahwa kompetisi musim baru akan menghadirkan trofi dengan desain baru untuk menyesuaikan perubahan identitas liga. Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait pergantian desain trofi tersebut.
Kemunculan trofi lama di video resmi I.League seolah menjadi sinyal bahwa pergantian trofi belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, pihak operator liga juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan masih digunakannya desain sebelumnya.
Di sisi lain, sebagian suporter menilai hal tersebut bukan persoalan besar selama kualitas kompetisi terus mengalami peningkatan. Namun tidak sedikit pula yang berharap identitas baru Super League dapat benar-benar diperlihatkan secara menyeluruh, termasuk melalui desain trofi juara.
Bagi banyak penggemar sepak bola, trofi bukan sekadar simbol kemenangan. Desain trofi juga dianggap sebagai bagian dari identitas dan perjalanan sebuah kompetisi. Karena itu, perubahan nama liga dinilai idealnya diikuti dengan pembaruan visual agar memiliki ciri khas.
Saat ini publik masih menunggu langkah berikutnya dari I.League terkait identitas visual Super League. Apakah operator liga akan memperkenalkan trofi baru dalam waktu dekat atau tetap mempertahankan desain lama, semuanya masih menjadi tanda tanya.
Yang jelas, kemunculan trofi dengan logo Liga 1 di tengah era Super League sukses memancing perhatian dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan suporter sepak bola Indonesia.
