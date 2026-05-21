90 Menit Penentu Sejarah! Persib Fokus Kalahkan Persijap demi Gelar Juara Three-Peat Super League 2025/2026

JawaPos.com- Langkah Persib Bandung menuju sejarah semakin dekat. Namun di tengah atmosfer antusiasme Bobotoh yang mulai terasa di Kota Bandung, skuad Maung Bandung memilih tetap membumi jelang laga penentuan kontra Persijap Jepara.

Laga pekan terakhir Super League 2025/2026 bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5). Alih-alih membahas pesta juara, kubu Persib justru menegaskan fokus penuh mereka hanya tertuju pada satu hal untuk menyelesaikan 90 menit terakhir dengan kemenangan.

Tambahan minimal satu poin memang cukup untuk memastikan gelar, tetapi tim asuhan Bojan Hodak ingin menutup musim dengan hasil sempurna. Sekaligus mengukir sejarah sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara liga tiga musim beruntun.

Asisten pelatih Igor Tolic menegaskan, seluruh elemen tim masih menjaga konsentrasi penuh dan belum ingin terlena dengan peluang besar yang ada di depan mata. Persib belum memenangkan apa pun karena nasib gelar masih ditentukan pada pertandingan terakhir.

”Masih ada 90 menit lagi,” tegas Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan, program persiapan tim difokuskan pada pemulihan kondisi pemain sebelum masuk ke latihan taktikal. Mulai dari organisasi pertahanan, skema bola mati hingga penyelesaian serangan.

Sambil menunggu kembalinya Bojan Hodak, Tolic memastikan seluruh pemain diarahkan untuk tetap fokus pada performa di lapangan. Bukan pada euforia yang belum tentu terjadi.

Situasi di papan klasemen memang membuat Persib berada di posisi terbaik. Hingga pekan ke-33, Maung Bandung memimpin dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua. Pada saat bersamaan, Borneo FC juga akan menjalani laga hidup-mati melawan Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.