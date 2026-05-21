Cerita Julio Cesar di Balik Kemenangan Persib Bandung atas PSM, Ada Pesan Marc Klok

Bek Persib Julio Cesar (kiri) siap habis-habisan mengawal pertahanan Maung Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar mengaku sulit melupakan momen saat dirinya mencetak gol kemenangan ke gawang PSM Makassar pada laga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).
Gol pada menit akhir tersebut bukan hanya memastikan kemenangan penting bagi Persib Bandung, tetapi juga membawa Maung Bandung naik ke puncak klasemen sementara. Situasi itu membuat peluang Persib Bandung meraih gelar juara musim ini semakin terbuka lebar.
Julio Cesar menyebut gol tersebut menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya sebagai pesepak bola profesional. Dia merasakan atmosfer yang berbeda ketika seluruh pemain merayakan gol dramatis di detik-detik akhir pertandingan.
Menurut pemain asal Brasil itu, suasana ruang ganti sebelum pertandingan juga sangat berpengaruh terhadap performa tim di lapangan. Kapten tim Marc Klok disebut memberikan motivasi yang membakar semangat seluruh pemain.
Team talk yang disampaikan Klok tidak hanya membahas pentingnya pertandingan, tetapi juga memberikan dukungan moral untuk pelatih Bojan Hodak yang absen mendampingi tim. Pelatih asal Kroasia tersebut diketahui harus pulang ke negaranya untuk menghadiri pemakaman sang ibu setelah terkena akumulasi kartu kuning.
Julio Cesar mengatakan seluruh pemain sepakat tampil maksimal demi memberikan kemenangan untuk Bojan Hodak. Hal itu membuat para pemain tampil penuh determinasi sepanjang laga menghadapi PSM Makassar.
Kemenangan di Parepare kini menjadi modal penting bagi Persib Bandung menjelang laga terakhir musim ini. Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Julio Cesar menegaskan timnya tidak ingin kehilangan fokus meski saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar juara. Dia mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap berkonsentrasi penuh karena pertandingan terakhir dipastikan berjalan tidak mudah.
Bek berusia 30 tahun itu juga menilai laga kandang harus dimanfaatkan dengan baik oleh Persib Bandung. Apalagi pada pertemuan sebelumnya, Persib Bandung sempat kalah saat bermain di markas Persijap Jepara.
