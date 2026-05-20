Jangan Rusak Momen Angkat Piala! Persib Bandung Larang Bobotoh Nyalakan Flare di Laga Pamungkas

Ribuan Bobotoh saat memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan)
JawaPos.com - Persib Bandung melarang kelompok suporter mereka Bobotoh menyalakan suar (flare) hingga petasan pada laga pamungkas BRI Super League 2025/2026 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), dikutip dari ANTARA.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan meminta Bobotoh untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi regulasi selama pertandingan hingga prosesi pengangkatan trofi berlangsung jika Persib juara.
“Kami sangat melarang adanya flare, petasan, dan sejenisnya, secara spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan angkat piala,” kata Adhitia di Bandung, Rabu.
Menurut dia, penggunaan flare dapat mengganggu jalannya acara serta mengurangi kenyamanan penonton dan siaran pertandingan.
“Karena itu sangat mengganggu. Gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara broadcasting enggak bagus,” ujar Adhitia.
Dia memahami penggunaan flare menjadi bagian dari kultur sebagian komunitas suporter. Namun, Adhitia meminta Bobotoh menahan diri hingga seluruh rangkaian acara resmi selesai dilaksanakan.
“Tolong jangan dilakukan sampai perayaan angkat pialanya selesai jika Persib juara,” kata Adhitia.
Dia menambahkan, setelah prosesi penyerahan piala selesai, Bobotoh dipersilakan untuk merayakan di luar stadion dengan menjaga ketertiban bersama.
“Setelah itu selesai, silakan kalau mau dirayakan di luar stadion mau ada parade dan segala macamnya,” ujar Adhitia.
