Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 21 Mei 2026 | 01.28 WIB

Jangan Rusak Momen Angkat Piala! Persib Bandung Larang Bobotoh Nyalakan Flare di Laga Pamungkas

Ribuan Bobotoh saat memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan) - Image

Ribuan Bobotoh saat memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan)

JawaPos.com - Persib Bandung melarang kelompok suporter mereka Bobotoh menyalakan suar (flare) hingga petasan pada laga pamungkas BRI Super League 2025/2026 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), dikutip dari ANTARA.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan meminta Bobotoh untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi regulasi selama pertandingan hingga prosesi pengangkatan trofi berlangsung jika Persib juara.

“Kami sangat melarang adanya flare, petasan, dan sejenisnya, secara spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan angkat piala,” kata Adhitia di Bandung, Rabu.

Menurut dia, penggunaan flare dapat mengganggu jalannya acara serta mengurangi kenyamanan penonton dan siaran pertandingan.

“Karena itu sangat mengganggu. Gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara broadcasting enggak bagus,” ujar Adhitia.

Dia memahami penggunaan flare menjadi bagian dari kultur sebagian komunitas suporter. Namun, Adhitia meminta Bobotoh menahan diri hingga seluruh rangkaian acara resmi selesai dilaksanakan.

“Tolong jangan dilakukan sampai perayaan angkat pialanya selesai jika Persib juara,” kata Adhitia.

Dia menambahkan, setelah prosesi penyerahan piala selesai, Bobotoh dipersilakan untuk merayakan di luar stadion dengan menjaga ketertiban bersama.

“Setelah itu selesai, silakan kalau mau dirayakan di luar stadion mau ada parade dan segala macamnya,” ujar Adhitia.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.27 WIB

Persib Butuh Satu Poin untuk Kunci Gelar, Umuh Muchtar Larang Pemain Euforia Dulu! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Butuh Satu Poin untuk Kunci Gelar, Umuh Muchtar Larang Pemain Euforia Dulu!

Kamis, 21 Mei 2026 | 00.26 WIB

Fabio Lefundes Tegaskan Borneo FC Belum Menyerah! Harap Persijap Jepara Jegal Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Lefundes Tegaskan Borneo FC Belum Menyerah! Harap Persijap Jepara Jegal Persib Bandung

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.20 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore