Persib Butuh Satu Poin untuk Kunci Gelar, Umuh Muchtar Larang Pemain Euforia Dulu!

Duel panas Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2025/2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara pada laga terakhir musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Atmosfer pesta juara sudah mulai terasa di kalangan Bobotoh. Namun, skuad Persib memilih tetap fokus menuntaskan misi sebelum benar-benar mengangkat trofi.
Tim asuhan Bojan Hodak sadar, satu pertandingan terakhir masih menentukan nasib mereka di papan klasemen.
Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan bahwa perjuangan tim belum selesai. Ia ingin para pemain mempertahankan mentalitas yang sebelumnya ditunjukkan saat menghadapi PSM Makassar. Dalam pertandingan tersebut, Persib tampil penuh semangat hingga menit akhir dan berhasil mengamankan hasil penting.
Menurut Tolic, karakter pantang menyerah itu harus kembali terlihat saat melawan Persijap. Ia tak ingin para pemain kehilangan fokus hanya karena posisi Persib saat ini sudah sangat dekat dengan gelar juara.
“Saya harap kami bisa mempertahankan itu di pertandingan berikutnya karena semuanya belum selesai. Kami ingin meraih hasil bagus dan memastikan gelar juara liga,” ujar Tolic.
Hal serupa juga disampaikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Ia meminta seluruh pemain untuk tidak terlalu cepat larut dalam euforia kemenangan atas PSM Makassar pada pekan sebelumnya.
Umuh menilai situasi saat ini memang menguntungkan Persib, tetapi peluang buruk tetap bisa terjadi jika tim kehilangan konsentrasi. Karena itu, ia berharap Marc Klok dan rekan-rekannya tetap tampil serius di laga pamungkas.
“Saya bilang ke pemain jangan dulu euforia. Kita memang sudah sangat dekat, tapi masih ada tanda bahaya kalau sampai kalah,” kata Umuh.
